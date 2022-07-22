أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 22 يوليو 2022.. عودة الارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 يوليو 2022، رغم تراجع أسعار المعادن النفِيْسة عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1044 جنيها (55.14 دولارا)، مقابل 1032 جنيها (54.45 دولارا) خلال تعاملات أمس، بحسب منصة Egypt.gold، المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 782.81 جنيه (41.36 دولار) مقابل 773.71 جنيه (40.84 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 608.85 جنيهًا (32.17 دولارًا) مقابل 601.77 جنيهًا (31.76 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انتعش سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأفضل مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 913.29 جنيه (48.25 دولار) مقابل 902.67 جنيه (47.64 دولار) خلال تعاملات أمس الخميس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32460 ألف جنيه (1715 دولار)، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 7306 جنيهات (386.02 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر بسبب ارتفاع الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى من أجل كبح الضغوط التضخمية.

وبحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1714.72 دولار للأوقية.

تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

لا يزال الذهب يتجه نحو تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى فِيْ ستة أسابيع، مرتفعًا بنسبة 0.5٪ تقريبًا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1714.90 دولار للأوقية.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لمشتري العملات الأخرى.

وقال إدوارد مائير المحلل لدى ED&F Capital Markets “الذهب فِيْ اتجاه هبوطي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حَقيْقَة أن التوقعات التضخمية آخذة فِيْ الانخفاض”.

انضم البنك المركزي الأوروبي مع نظرائه العالميين فِيْ مكافحة التضخم المتصاعد من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع يوم الخميس، حتى فِيْ الوقت الذي عانى فِيْه اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال مئير “ننتظر معرفة مدى تشديدهم فِيْ أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة أو أنهم سيواصلون رفع أسعار الفائدة، فسيكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الذهب.”

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الثمين، مما لا يولد عوائد.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي ارتفع إلَّى أعلى مستوى فِيْ ثمانية أشهر، فِيْ أحدث علامة على تباطؤ الاقتصاد تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 18.78 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3٪ إلَّى 873.92 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.2٪ إلَّى 1895.86 دولارًا للأوقية.