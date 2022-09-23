أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 23 سبتمبر 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الجمعة 23 سبتمبر 2022، بالتوازي مع تباين المعدن الثمين فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1041 جنيهًا (53.43 دولارًا)، مقابل 1308.5 جنيهًا، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 911 جنيها مقابل 1126 جنيها أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 781.11 جنيه (40.08 دولار)، مقابل 981 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 607.52 جنيهًا (31.17 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ التعاملات الصباحية نحو 32389 جنيهًا (1662 دولارًا) مقابل نحو 4000 جنيه أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7290 جنيها (374.05 دولارا) مقابل 9160 جنيها أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تحركت أسعار الذهب ضمن نطاق ضيق اليوم الجمعة، حيث استقر الدولار بالقرب من ذروة 20 عامًا، وقد أدى احتمال قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة فِيْ المستقبل إلَّى تقويض جاذبية الدولار الأمريكي. معدن أصفر لا يولد عوائد.

واستقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1670.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 0658 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1678.20 دولار.

ورفع عدد من البنوك المركزية، من إندونيسيا إلَّى النرويج، أسعار الفائدة يوم الخميس، متتبعة تأثير البنك المركزي الأمريكي، الذي رفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.

أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلَّى مخاوف من حدوث ركود عالمي.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط فِيْ أوقات ارتفاع التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، فإن رفع أسعار الفائدة يضعف جاذبيته لأنه لا يولد أي عائد.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20٪ تقريبًا منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية فِيْ مارس.

لا يزال مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، والذي لمسه يوم الخميس.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة الفورية 0.3٪ إلَّى 19.60 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم واحدًا فِيْ المائة إلَّى 2148.01 دولارًا. كَمْا انخفض البلاتين بنسبة 0.7٪ إلَّى 894.27 دولارًا، لتصل خسائره هذا الأسبوع إلَّى 1.8٪، وسجل أول انخفاض أسبوعي فِيْ ثلاثة أسابيع.