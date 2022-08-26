أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 26 أغسطس 2022.. تراجع متواصل

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الجمعة 26 أغسطس 2022، لليوم الثاني على التوالي، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 1084 جنيهاً (56.47 دولاراً) مقابل 1088 جنيهاً (56.72 دولاراً) أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة. فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 812.94 جنيه (42.35 دولار) مقابل 816.33 جنيه (42.54 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 632.28 جنيهًا (32.94 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 541.95 جنيهًا (28.23 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 541.95 جنيهًا (28.23 دولارًا). وسجل غرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 406.46 جنيها (21.17 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر إلَّى 948.44 جنيه (49.41 دولار) مقابل 952.39 جنيه (49.63 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الخميس.

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ مصر نحو 33.709 ألف جنيه (1756 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7587 جنيه (395.27 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة على الرغم من اتجاه المعدن الثمين لتحقيق مكاسب أسبوعية، حيث ركز المستثمرون بشكل كبير على ندوة جاكسون هُول للحصول على أدلة حول سياسة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي للحد من التضخم.

تماسك الذهب الفوري عَنّْد 1757.99 دولارًا للأوقية الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، لكنه ارتفع 0.6 فِيْ المائة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1770.50 دولار.

أدت الانخفاضات المتقطعة فِيْ قوة الدولار إلَّى وضع الذهب المسعّر فِيْ العملة الأمريكية على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية.

يحوم مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى فِيْ شهر واحد، فِيْ حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات.

قال هارشال باروت، كبير الباحثين “إذا كرر مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أن التضخم يمثل أولوية قصوى وأنه سيواصل رفع (المعدل) حتى يصبح التضخم تحت السيطرة رسميًا … إذا استمروا فِيْ تشديد السياسة، فقد يستأنف الذهب”. مستشار جنوب آسيا فِيْ Metals Focus. يسقط مرة أخرى “.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة فِيْ الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة فِيْ ندوة جاكسون هُول بالولايات المتحدة.

سيراقب المستثمرون عَنّْ كثب أي مؤشرات على وتيرة التضييق النقدي للاحتياطي الفِيْدرالي، وأي مؤشرات على تغيير محتمل فِيْ الإستراتيجية فِيْ حالة حدوث تباطؤ اقتصادي.

وفِيْما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة فِيْ العقود الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 19.26 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 2140.68 دولار. وهما يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وزاد البلاتين بنسبة 0.4 فِيْ المئة إلَّى 884.27 دولارًا، لكنه تراجع حتى الآن للأسبوع الثاني على التوالي.