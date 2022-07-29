أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 29 يوليو 2022.. قفزة كبيرة

قفزت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الجمعة 29 يوليو 2022، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعادن النفِيْسة عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1072 جنيها (56.65 دولارا) مقابل 1058 جنيها (55.86 دولارا) أمس، وفقا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 937.86 جنيه (49.57 دولار) مقابل 925.87 جنيه (48.87 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 803.88 جنيه (42.49 دولار) مقابل 793.6 جنيه (41.89 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 625.23 جنيهًا (33.05 دولارًا) مقابل 617.24 جنيهًا (32.58 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 33.334 ألف جنيه (1762 دولار)، مقابل 32907 ألف جنيه (1737 دولار) أمس.

كَمْا انتعش سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) إلَّى 7503 جنيهات (396.56 دولار) مقابل 7407 جنيهات (391.00 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، حيث استمرت عائدات الدولار والسندات فِيْ الانخفاض فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، مما جعل المعدن الأصفر يستعد لأفضل أسبوع له فِيْ ما يقرب من خمسة أشهر.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.6٪ إلَّى 1766.08 دولارًا للأوقية. وارتفع سهمه نحو 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهُو أفضل أداء له منذ أوائل مارس آذار.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7٪ إلَّى 1780.70 دولار.

قال جيفري هالي، كبير المحللين فِيْ OANDA، إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسياً بالدولار والعوائد، وقد أعطته الانخفاضات الأخيرة بعض الدعم هذا الأسبوع.

على الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، إلا أنه لا يزال فِيْ طريقه لتسجيل التراجع الشهري الرابع على التوالي، وهُو أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.

خلال معظم شهر يوليو، كان الدولار يحوم حول أعلى مستوياته فِيْ 20 عامًا، مما أدى إلَّى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين حاملي العملات الأخرى.

كَمْا أثر على أسعار الذهب، تبنت البنوك المركزية الرئيسية نهجا صارما فِيْ رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية فِيْ محاولتها لمكافحة التضخم، فضلا عَنّْ الأداء القوي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية فِيْ وقت سابق من يوليو.

تزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تراجعت يوم الجمعة.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع فِيْ الربع الثاني، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم فِيْ قفزة بأكثر من 1٪ فِيْ أسعار الذهب كَمْلاذ آمن يوم الخميس.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 1٪ لتصل إلَّى 20.18 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.5٪ إلَّى 901.08 دولارًا أمريكيًا.

ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلَّى 2046.16 دولار لكنه ارتفع بنحو 5.8 بالمئة هذا الشهر وهُو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.