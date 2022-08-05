أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 5 أغسطس 2022.. عودة للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب بشكل هامشي فِيْ مصر اليوم الجمعة 5 أغسطس 2022، مع استقرار المعدن الثمين عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر نحو 1102 جنيها (57.59 دولارا)، مقابل 1088 جنيها (56.99 دولارا) أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 963.86 جنيه (50.39 دولار) مقارنة بـ 951.63 جنيه (49.87 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر نحو 826.16 جنيه (43.19 دولار) مقابل 816.80 جنيه (42.76 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 642.56 جنيهًا (33.59 دولارًا) مقابل 634.41 جنيهًا (33.24 دولارًا) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 550.76 جنيه (28.79 دولار) مقابل 543.78 جنيه (28.5 دولار) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34257 جنيهًا (1791 دولارًا)، مقابل 33823 جنيهًا (1772 دولارًا) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7711 جنيها (403.11 دولار)، مقابل 7613 جنيها (398.94 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة عَنّْد أعلى مستوياتها فِيْ شهر، قبيل صدور بيانات التوظيف الأمريكية التي طال انتظارها، فِيْ وقت عزز فِيْه تراجع عائدات سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة بشأن الركود من قيمة الدولار الأمريكي. المعدن الثمين، الذي يعتبر من الملاذات الآمنة، فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

بحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1790.42 دولارًا للأوقية، بعد أن وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 5 يوليو / تموز، وارتفعت الأسعار بنسبة 1.5 فِيْ المائة هذا الأسبوع.

أيضًا، لم تشهد العقود الآجلة الأمريكية تغييرات طفِيْفة لتستقر عَنّْد 1805.80 دولار.

انخفضت عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، مما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لأصحاب المعادن الصفراء غير المنتجة للعوائد.

وزحف الدولار، لكنه كافح لتعويض خسائره بعد هبوطه بأسرع وتيرة له فِيْ أسبوعين يوم الخميس.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية فِيْ الولايات المتحدة لشهر يوليو والذي قد يوفر مزيدًا من الوضوح بشأن خطط الاحتياطي الفِيْدرالي لمحاربة التضخم.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.3٪ إلَّى 20.21 دولارًا للأوقية فِيْ المعاملات الفورية، وارتفع البلاديوم 2.1٪ إلَّى 2107.16 دولارًا للأوقية.

بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1٪ إلَّى 935.14 دولار للأوقية، فِيْ طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.