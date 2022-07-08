أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 8 يوليو 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف اليوم فِيْ مصر، صباح الجمعة 8 يوليو 2022، مع استقرار “الثمين” فِيْ الأسواق العالمية.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بشكل هامشي فِيْ مصر خلال بداية تعاملات الجمعة، ليسجل مستوى 1058 جنيهات (56.02 دولار)، مقابل 1059 جنيهات (56.10 دولار) خلال تعاملات أمس الخميس، بحسب مصر. منصة .gold-price-today المهتمة بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 793.73 جنيهًا (42.02 دولارًا) مقارنة بـ 794.23 جنيهًا (42.08 دولارًا) خلال تعاملات اليوم السابق.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 617.11 جنيه (32.68 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 528.95 جنيهًا (28.01 دولارًا)، وسعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 396.71 جنيها (21.01 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 925.68 جنيه (49.02 دولار) مقارنة بـ 926.61 جنيه (49.09 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32.901 ألف جنيه (1742 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراط) نحو 7405 جنيهات (392.17 دولار).

أسعار الذهب العالمية

عالميا، ارتفع سعر الذهب الفوري بشكل طفِيْف بنسبة 0.15٪ ليسجل مستوى 1742 دولار للأوقية، فِيْما شهدت أسعار الذهب تسليم أغسطس استقرارا عَنّْد 1740 دولارا للأوقية.

وفِيْ نهاية تعاملات أمس، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.019٪، مع تراجع اليورو بنسبة 0.23٪ إلَّى 1.0158 دولار.

وتراجع الين الياباني بنسبة 0.04٪ إلَّى 136 للدولار، فِيْما تم تداول الجنيه البريطاني لآخر مرة عَنّْد 1.2022 دولار، بارتفاع 0.76٪ خلال تعاملات أمس.

كانت عوائد سندات الخزانة أعلى حيث ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المستحقة قبل افتتاح السوق يوم الجمعة بحثًا عَنّْ أدلة حول قوة الاقتصاد والتحركات التالية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

أدى ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي إلَّى تراجع المعدن الثمين، والذي يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن لا يدر أي أرباح.