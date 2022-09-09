أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الجمعة 9 سبتمبر 2022.. عودة للصعود

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، الجمعة 9 سبتمبر 2022، متأثرة بارتفاع سعر المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم 1075 جنيها (55.62 دولارا) مقابل 1065 جنيها (55.32 دولارا) خلال تعاملات أمس، وفقا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وارتفع جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 806.05 جنيه (41.72 دولار) مقارنة بـ 798.67 جنيه (41.49 دولار) خلال تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.92 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 537.36 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 940.4 جنيه (48.67 دولار) مقابل 931.79 جنيه خلال تعاملات اليوم السابق.

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث كسبت أكثر من 12 دولارًا.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.76٪، أو ما يعادل 12.8 دولارًا، لتصل إلَّى 1721.46 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0510 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.7٪ بما يعادل 12.02 دولارًا لتصل إلَّى 1731.9 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.76٪ إلَّى 18.76 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.46٪ إلَّى 874.95 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.43٪ إلَّى 2105.77 دولارًا.