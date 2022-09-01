أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 1 سبتمبر 2022.. انخفاض جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 فِيْ مصر، بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1053 جنيهًا (54.78 دولارًا) مقارنة بـ 1058 جنيهًا (55.05 دولارًا) خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة الذهب. الأسعار فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر إلَّى نحو 921.79 جنيه (47.93 دولار) مقابل 926.17 جنيه (48.17 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 790.10 جنيه (41.09 دولار) مقارنة بـ 793.85 جنيه (41.28 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 614.52 جنيهًا (31.96 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وصل سعر أوقية الذهب فِيْ مصر إلَّى 32762 جنيها (1704 دولارات).

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 7374 جنيها (383.48 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات فِيْ تعاملات فورية.

وبحسب بيانات السوق العالمية، تراجعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.24٪ أو ما يعادل 4.14 دولار إلَّى 1707.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر 0.48٪، أي ما يعادل 8.4 دولار، لتصل إلَّى 1717.8 دولار للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.48٪ إلَّى 17.6 دولارًا للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.1٪ إلَّى 2081.27 دولارًا، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06٪ إلَّى 826.95 دولارًا.