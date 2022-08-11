أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 11 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الخميس 11 أغسطس 2022، مع تراجع مؤشر “الثمين” عالمياً.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر لكل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار لتتراوح بين 120 جنيهاً و 150 جنيهاً بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، حيث وصل إلَّى 1099 جنيهًا (57.43 دولارًا) مقابل 1104 جنيهات (57.66 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ المراقبة. أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 961.29 جنيه (50.25 دولار) مقابل 966.19 جنيه (50.46 دولار) أمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 823.96 جنيه (43.07 دولار) مقارنة بـ 828.15 جنيه (43.25 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 640.85 جنيهًا (33.50 دولارًا)، مقابل 644.36 جنيهًا (33.64 دولارًا).

سعر اونصه وجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر 34166 جنيها (1786 دولارا) مقابل 34.340 جنيها (1793 دولارا) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7690 جنيها (402.03 دولار)، مقابل 7730 جنيها (403.65 دولار) أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلَّى 1784.74 دولارًا للأوقية، مبتعدًا عَنّْ أعلى مستوى فِيْ شهر واحد سجله فِيْ الجلسة السابقة.

وفِيْ أسواق العملات، ارتفع الدولار بنسبة 0.2٪ أمام نظرائه الرئيسيين بعد انخفاضه بنسبة 1٪ فِيْ الجلسة السابقة، وهُو أكبر مكسب فِيْ خمسة أشهر. ارتفعت عملات السلع مع تحسن الرغبة فِيْ المخاطرة من الآمال بانخفاض ضعيف.

دعمت بيانات التضخم توقعات الأسواق بأن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فقط خلال اجتماع سبتمبر، بانخفاض عَنّْ التوقعات السابقة بزيادة 75 نقطة أساس.

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة تباطأ إلَّى 8.5٪ خلال يوليو من 9.1٪ المسجل فِيْ يونيو، وهُو ما يمثل أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التضخم يظهر علامات على الاعتدال، لكنه أشار إلَّى أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل لتسهِيْل الحياة على المستهلكين المتضررين من ارتفاع تكاليف المعيشة.