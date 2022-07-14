أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 14 يوليو 2022.. ارتفاع ملحوظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 14 يوليو 2022، رغم تراجع أسعار المعدن النفِيْس عالميا.

والأسواق فِيْ مصر غير نشطة فِيْ ضوء عطلة عيد الأضحى.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1132 جنيهاً، بحسب الأسعار المعلنة لشعبة الذهب المصرية بالغرفة التجارية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى مستوى 990 جنيهاً.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 848.5 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 662 جنيها.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 1716 دولار.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21 بدون صنعة أو دمغة أو ضرائب) نحو 7920 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1٪ اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مع تراجع توقعات الذهب بالفعل بسبب مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سوف يلجأ إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا الشهر لمعالجة ارتفاع التضخم.

وتراجع الذهب الفوري 1 بالمئة إلَّى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. كَمْا تراجعت العقود الآجلة للذهب فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 1٪ إلَّى 1717.70 دولار.

سجل الدولار مستوى قياسيًا جديدًا فِيْ 20 عامًا، مما أضر بالطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يمتلكون عملات أخرى.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما قلل من جاذبية الذهب غير الثابت العائد.

أظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي فِيْ الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1 فِيْ المائة فِيْ يونيو، وهُو أكبر ارتفاع منذ أكثر من أربعة عقود.

دفع ارتفاع الدولار أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ نحو عام يوم الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن الثمين على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

تشير التوقعات إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيكثف تحركاته لتقليل الضغوط التضخمية من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه المقبل للسياسة فِيْ 26-27 يوليو.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بجاذبيته لأنه لا يولد عائدًا ثابتًا.