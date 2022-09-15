أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 15 سبتمبر 2022.. انهِيْار كبير

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 15 سبتمبر 2022، بالتوازي مع انخفاض كبير فِيْ المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، حيث وصل إلَّى 1051 جنيهاً (54.26 دولاراً) مقابل 1062 جنيهاً (54.85 دولاراً) أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة الذهب. الأسعار فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 919.99 جنيه (47.48 دولار) مقابل 929.10 جنيه (47.99 دولار).

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 788.56 جنيه (40.70 دولار)، مقابل 796.36 جنيه (41.13 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 613.31 جنيهًا (31.65 دولارًا) مقابل 619.39 جنيهًا (31.99 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32698 ألف جنيه (1688 دولار) مقابل 33.022 ألف جنيه (1706 دولار) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7360 جنيها (379.85 دولار)، مقابل 7433 جنيها (383.93 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتواصل هبوطها إلَّى ما دون حاجز 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مع تراجع لمعان المعدن الثمين الذي لا يدر عائدات بسبب توقعات الزيادات الحادة فِيْ أسعار الفائدة من الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

جاء التراجع بعد ارتفاع غير متوقع فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس، مما عزز الرهانات على قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة.

تحسب الأسواق الآن زيادة لا تقل عَنّْ 75 نقطة أساس فِيْ أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي فِيْ ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل.

انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.54٪ لتصل إلَّى 1،688.22 دولار للأوقية بنسبة 249 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كانت الأسعار قد وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ أسبوعين يوم الاثنين الماضي عَنّْد 1734.99 دولارًا، قبل أن تتراجع بحدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية.

انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.74٪ لتصل إلَّى 1،696.40 دولارًا للأوقية بمقدار 239 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال جيم ويكوف كبير المحللين فِيْ كيتكو ميتالز “نشهد بعض ضغوط البيع لأسباب فنية بعد الخسائر القوية أمس.”

وقال ويكوف “السياسات النقدية المتشددة ستبطئ النمو الاقتصادي العالمي، وهذا بدوره سيقلل طلب المنتجين والمستهلكين على المعادن (الثمينة)”.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.