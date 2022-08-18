أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 18 أغسطس 2022.. تراجع ملحوظ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ تعاملات صباح الخميس 18 أغسطس 2022، بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر فِيْ الأسواق العالمية.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم إلَّى 1083 جنيهات (56.63 دولار)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) 947.98 جنيهًا (49.56 دولارًا).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 فِيْ التعاملات الصباحية اليوم فِيْ مصر مستوى 812.54 جنيه (42.48 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 631.97 جنيهًا (33.04 دولارًا).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 541.69 جنيه (28.32 دولار).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 33693 جنيهًا (1761 دولارًا).

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 7584 جنيه (396.44 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، انخفض سعر الذهب بشكل طفِيْف خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إلَّى مستويات 1775.4 دولار للأوقية، فاقدًا ما يقرب من 2 دولار، أو 0.15٪، بينما كان أعلى سعر عَنّْد 1.781 دولارًا للأوقية.

تراجعت أسعار الذهب لليوم الثالث مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، وسط تزايد التوقعات بمزيد من التشديد من جانب مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي، وتراجعت عقود الذهب بنسبة 0.7٪ أو ما يعادله بالدولار. 13، لتصل إلَّى 1776.70 دولار للأوقية.

ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات فِيْ وقت مبكر من تعاملات اليوم الخميس، إلَّى مستويات قريبة من 107 نقاط، ليصل إلَّى 106.9 نقاط، بارتفاع نسبته 0.35٪.

تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.9٪، ليزيد العائد خلال هذه اللحظات بأكثر من 0.012٪ إلَّى 2.912٪.

قال مسئولو الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماعهم الأخير فِيْ يوليو الماضي، إن سياسة رفع أسعار الفائدة الأمريكية يجب أن تستمر حتى يتباطأ التضخم بشكل حاد عَنّْ مستوياته الحالية.