أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 21 يوليو 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 21 يوليو 2022، مع انخفاض السعر العالمي للمعادن النفِيْسة ليسجل أدنى مستوى له فِيْ عام.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي سجل 18.83 جنيه للشراء، و 18.94 جنيه للبيع فِيْ البنك المركزي المصري.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1032 جنيها (54.45 دولارا)، مقابل 1120 جنيها (55.17 دولارا) خلال تعاملات أمس، وفقا لمنصة أسعار الذهب المصرية المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وانخفض جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 773.71 جنيه (40.84 دولار) مقارنة بـ 840.40 جنيه (41.38 دولار) خلال تعاملات اليوم السابق.

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلَّى 601.77 جنيه (31.76 دولار) مقابل 607.53 جنيه (32.18 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد مستوى 902.67 جنيه (47.64 دولار) مقابل 978.81 جنيه (48.27 دولار) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلَّى أدنى مستوياتها فِيْ نحو عام، حيث أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى للحد من ارتفاع التضخم على جاذبية المعدن النفِيْس.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1691.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس آب 2022 مسجلا 1689.40 دولارا فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1690.40 دولار للأوقية.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا يوم الخميس، مع تحرك أكبر من المبلغ عَنّْه على الأرجح حيث يخشى صانعو السياسة من فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلك الجامح.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

فِيْ بريطانيا، ارتفع التضخم فِيْ يونيو إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا، مما عزز فرص بنك إنجلترا فِيْ رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “انخفض الذهب إلَّى ما دون 1700 دولار للأوقية حيث يواصل المستثمرون الحد من تعرضهم للقطاع قبل اجتماعات البنك المركزي”.

أدى تراجع الدولار إلَّى الحد من خسائر الذهب، حيث انخفض بنسبة 0.3 فِيْ المائة مقابل العملات المنافسة. ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

يتوقع المشاركون فِيْ السوق أيضًا استئناف تدفقات الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلَّى ألمانيا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.6 بالمئة إلَّى 18.54 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلَّى 854.03 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 1867.20 دولارًا.