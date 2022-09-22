أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 22 سبتمبر 2022.. قفزة قبل الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 22 سبتمبر 2022، بالتوازي مع صعود المعدن النفِيْس فِيْ الأسواق العالمية.

ينتظر المصريون، اليوم، إعلان قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1308.5 جنيهاً مقابل 1287 جنيهاً، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 1145 جنيهاً مقابل 1126 جنيهاً أمس.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 981.4 جنيها مقابل 965 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 765.5 جنيهًا مقابل 751 جنيهاً.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ التعاملات الصباحية نحو 40697 جنيها مقابل 40021 جنيها أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 9160 جنيها، مقابل 9008 جنيهات أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، تباينت أسعار الذهب اليوم، بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأمريكي أمس رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ للحد من التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.38٪ إلَّى 1،667.48 دولار للأوقية بحلول الساعة 557 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

فِيْ حين ارتفعت أسعار عقود الذهب الآجلة لتسليم ديسمبر 2022 بنسبة 0.14٪ إلَّى 1678.10 دولارًا بحلول الساعة 547 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.