أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 25 أغسطس 2022.. هبوط مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 25 أغسطس 2022، على الرغم من صعود “الثمين” عالمياً مقابل تراجع الدولار إلَّى أدنى مستوى له منذ عقدين.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1088 جنيهًا (56.72 دولارًا)، مقارنة بـ 1222 جنيهًا (63.04 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر. مصر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 816.33 جنيهًا (42.54 دولارًا) مقابل 917 جنيهًا (47.03 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 634.92 جنيهًا (33.09 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 544.21 جنيهًا (28.36 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 408.16 جنيه (21.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 952.39 جنيه (49.63 دولار)، مقابل 1075 جنيهًا (56.20 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس الأربعاء.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33850 ألف جنيه (1764 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7619 جنيها (397.05 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ومع توقف مفاجئ فِيْ المكاسب القياسية لمؤشر الدولار والتي وصلت إلَّى ذروتها خلال الأيام الماضية 20 عاما، عاد بريق الذهب إلَّى الملاذ الآمن الذي نجح فِيْ تسجيل مكاسب قوية خلال تعاملات الخميس.

يأتي ذلك قبل يوم واحد من الخطاب المرتقب الذي سيلقيه جيروم باول فِيْ مؤتمر جاكسون هُول الاقتصادي الجمعة المقبل، والذي قد يظهر بوادر حول آفاق السياسة النقدية ورؤية البنك لتطورات الوضع الاقتصادي.

ارتفعت أسعار المعدن الأصفر خلال لحظات التداول هذه، اليوم الخميس، بأكثر من 11 دولارًا بنسبة 0.65٪، لتصل إلَّى مستويات 1772.4 دولارًا، فِيْما كان أدنى سعر للذهب عَنّْد 1763 دولارًا للأوقية.

وبنهاية تعاملات يوم الأربعاء، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفِيْف بينما يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول نهاية الأسبوع الجاري.

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة طفِيْفة، تعادل 30 سنتًا، لتصل إلَّى 1،761.50 دولارًا للأوقية، بعد انخفاضات عَنّْيفة طيلة الجلسة، وسط تصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي بمواصلة التشديد.