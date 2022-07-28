أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 28 يوليو 2022.. صعود مفاجئ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 28 يوليو 2022، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المعادن النفِيْسة عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1058 جنيها (55.86 دولار) مقارنة بـ 1049 جنيها (55.35 دولارا) أمس، وفقا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 925.87 جنيه (48.87 دولار) مقارنة بـ 918.20 جنيه (48.44 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 793.6 جنيه (41.89 دولار) مقابل 787.03 جنيه (41.52 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 617.24 جنيه (32.58 دولار)، مقابل 612.12 جنيه (32.29 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 إلَّى 529.06 جنيهًا (27.93 دولارًا) مقارنة بـ 524.68 جنيهًا (27.68 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32907 ألف جنيه (1737 دولارًا)، مقابل 32635 ألف جنيه (1722 دولارًا) أمس.

كَمْا انتعش سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) إلَّى 7407 جنيهات (391.00 دولار) مقابل 7346 جنيهات (387.49 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الخميس، بعد التعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول بشأن رفع أسعار الفائدة فِيْ المستقبل والتي بدت أقل تشددًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلَّى انخفاض الدولار وانخفاض العوائد على سندات الخزانة.

بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلَّى 1737.44 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوعين فِيْ الجلسة السابقة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلَّى 1736.70 دولار للأوقية.

رفع البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية من أجل مكافحة ارتفاع التضخم.

وقال باول إن رفع سعر الفائدة “الكبير بشكل غير عادي” قد يكون مناسبًا فِيْ اجتماع سبتمبر، لكن القرار سيتحدد من خلال البيانات الاقتصادية المتوقعة.

ونزل الدولار 0.6 بالمئة فِيْ المساء وحوم بالقرب من أدنى مستوى له فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الخميس، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

كَمْا انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى له فِيْ شهرين. يقلل العائد المنخفض من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فوائد.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلَّى 19.20 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 890 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2042.51 دولار للأوقية.