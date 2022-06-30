أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 30 يونيو 2022.. هبوط حاد

تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد، اليوم فِيْ مصر، خلال تعاملات الخميس 30 يونيو 2022، لجميع قيراط، وسط تراجع فِيْ المعدن الأصفر عالميا.

وبلغ معدل الانخفاض أكثر من 40 جنيها للجرام فِيْ الذهب عيار 24.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1098 جنيهًا (58.41 دولارًا) مقارنة بـ 1140 جنيهًا (58.78 دولارًا) خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى 823.4 جنيه (43.8 دولار) مقابل 856.07 جنيه (44.09 دولار) خلال تعاملات أمس الأربعاء.

اسعار الذهب الاقتصادية اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 640.41 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 12 قيراطا نحو 548.92 جنيها (29.2 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 960.64 جنيه (43.8 دولار)، والأسعار لا تشمل الصنعة.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34143 ألف جنيه (1816 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطا) نحو 7685 جنيها (408.85 دولارات).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، لم تكن أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأقوى جيدًا بالنسبة للمعادن الثمينة التي لا تدر عائدات، وظلت أسعار الذهب عالقة عَنّْد 1816 دولارًا للأونصة.

وسجل الذهب خلال تعاملات العقود الآجلة تسليم أغسطس بسعر 1815.8 دولار للأوقية، بانخفاض نسبته 0.09٪.

وخسر المعدن الأصفر نحو 6٪ من قيمته خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كان خطر حدوث ركود كافِيًْا لإعادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلَّى 3.10٪ من ذروتها الأخيرة عَنّْد 3.498٪، على الرغم من أن ذلك لا يزال مرتفعًا بمقدار 77 نقطة أساس للربع.

استمر منحنى العائد فِيْ الاستقرار، وتحول إلَّى سلبي فِيْ نطاق من ثلاث إلَّى سبع سنوات، فِيْ حين تم تسعير العقود الآجلة بالكامل تقريبًا مقابل زيادة أخرى متوقعة قدرها 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فِيْ يوليو المقبل.

أعطى تشدد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي جنبًا إلَّى جنب مع رغبة المستثمرين فِيْ السيولة فِيْ الأوقات الصعبة الدولار الأمريكي أفضل ربع له منذ أواخر عام 2016. تم تداول مؤشر الدولار عَنّْد 105.100، وهُو مجرد جزء صغير من أعلى مستوى فِيْ العقدين الماضيين عَنّْد 105.79.