أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 4 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي فِيْ مصر اليوم الخميس 4 أغسطس 2022، رغم ارتفاع المعدن النفِيْس عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فِيْ مصر اليوم نحو 1088 جنيهًا (56.99 دولارًا)، مقابل 1089 جنيهًا أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 951.63 جنيه (49.87 دولار) مقابل 952.94 جنيه (49.89 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر نحو 816.80 جنيه (42.76 دولار) مقابل 811.40 جنيه (42.77 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 634.41 جنيهًا (33.24 دولارًا) مقابل 635.28 جنيهًا (33.26 دولارًا) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 543.78 جنيها (28.5 دولار) مقابل 544.52 جنيها (28.51 دولارا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33823 جنيهًا (1772 دولارًا)، مقابل 33869 جنيهًا (1773 دولارًا) أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7613 جنيها (398.94 دولار) مقابل 7624 جنيها (399.10 دولار) أمس.

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، محققة مكاسب فاقت 5 دولارات، بينما ارتفعت معظم المعادن النفِيْسة الأخرى وعلى رأسها الفضة.

وبحسب بيانات السوق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر فِيْ التعاملات الفورية بنسبة 0.32٪، أو ما يعادل 5.65 دولارًا، لتصل إلَّى 1771.17 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0515 صباحًا بتوقيت جرينتش.

وزادت عقود الذهب الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.63٪ أو 11.05 دولارًا لتصل إلَّى 1787.45 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.72٪ إلَّى 2023.53 دولارًا، وارتفع الفضة بنسبة 0.49٪ إلَّى 19.99 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.26٪ إلَّى 890.15 دولارًا.

يأتي هذا الارتفاع على خلفِيْة التوتر العسكري بين تايوان والصين، حيث شنت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة بالذخيرة الحية فِيْ ست مناطق محيطة بتايوان، وذلك بعد يوم من زيارة رئيسة الكونجرس الأمريكي نانسي بيلوسي.