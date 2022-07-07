أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 7 يوليو 2022.. سقوط حر لعيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس 7 يوليو 2022، على الرغم من صعود “الثمين” عالمياً بعد انخفاض حاد.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 1059 جنيهاً (56.10 دولاراً) مقابل 1072 جنيهاً (56.83 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب موقع Egypt.gold- سعر الذهب- منصة اليوم التي تهتم بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر. مصر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 794.23 جنيهًا (42.08 دولارًا) مقابل 803.89 جنيهًا (42.62 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 617.73 جنيه (32.72 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 529.48 جنيهًا (28.05 دولارًا)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 397.11 جنيها (21.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 926.61 جنيه (49.09 دولار) مقارنة بـ 937.88 جنيه (49.72 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وبلغ سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ مصر نحو 32934 ألف جنيه (1745 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7413 جنيهاً (392.71 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب، اليوم الخميس، خلال التعاملات الفورية فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 0.38٪، ليسجل نحو 1745.11 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الجلسة الآسيوية.

وسجلت عقود الذهب الآجلة خلال شهر أغسطس فِيْ بورصة نيويورك التجارية، بحسب تصنيف كومكس، نحو 1743.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بارتفاع نسبته 0.42٪، مقابل 1745.15 دولار للأوقية خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

يتوقع خبراء الأسواق المالية أن يجد الذهب نقاط دعم عَنّْد 1730.70 دولار للأوقية، ونقاط مقاومة عَنّْد 1815.20 دولار للأوقية.

أما بالنسبة لعقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، فقد انخفض بنسبة 0.19٪ ليتداول عَنّْد 106.70 دولار.

ارتفع سعر عقود الفضة الآجلة لشهر سبتمبر بنسبة 0.78٪ ليتم تداولها عَنّْد 19.31 دولار للأوقية، كَمْا ارتفع سعر النحاس لشهر سبتمبر بنسبة 1.32٪ ليصل إلَّى 3.48 دولار للرطل.