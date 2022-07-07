أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 7 يوليو 2022.. قفزة مسائية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 7 يوليو 2022، مع صعود المعدن النفِيْس عالميا.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس، فِيْ مصر خلال تعاملات مساء الخميس إلَّى 114 جنيهاً مصرياً، مقابل 1059 جنيهاً خلال التعاملات المبكرة، بحسب بيانات غرفة تجارة الذهب فِيْ مصر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط مساء اليوم فِيْ مصر إلَّى 836 جنيها مقابل 794.23 جنيها فِيْ التعاملات الصباحية.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 مساء اليوم نحو 652 جنيها فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط مساء اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) 975 جنيها مقابل 926.61 جنيها فِيْ التعاملات الصباحية.

وكان سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فِيْ مصر حوالي (1740 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7800 جنيه.

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الصعيد العالمي، ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بشكل طفِيْف، ويسعى بعض المستثمرين للشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هبطت الأسعار دون المستوى المهم 1800 دولار.

وارتفع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلَّى 1742.63 دولار للأوقية بحلول 1057 بتوقيت جرينتش.

انخفض المعدن النفِيْس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ رفع أسعار الفائدة فِيْ مارس للسيطرة على التضخم المفرط، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تولد عوائد ثابتة.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3٪ إلَّى 1741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (فِيْ الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلَّى السوق”.

“يحصل الذهب أيضًا على بعض الدعم من التصحيح فِيْ الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يقابله جزئيًا ارتفاع طفِيْف فِيْ عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.”

وهبط مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما اقترب من أعلى مستوى فِيْ 20 عاما فِيْ الجلسة السابقة.