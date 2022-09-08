أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر الخميس 8 سبتمبر 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 فِيْ مصر، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفِيْس عالميا، وسط تراجع الإقبال على الشراء.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1065 جنيهاً (55.32 دولاراً)، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

وانخفض جرام الذهب من عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 798.67 جنيه (41.49 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 621.18 جنيهاً، وسجل سعر الجرام عيار 12 قيراطاً نحو 532.44 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض غرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) مسجلا 931.79 جنيه.

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس فِيْما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المتوقع فِيْ وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1716.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1 بالمئة يوم الأربعاء.

ولم تشهد العقود الأمريكية تغيرًا طفِيْفًا واستقرت على 1728 دولارًا.

يأتي ذلك فِيْما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له فِيْ عقدين من الزمن والذي لامسه فِيْ الجلسة السابقة.

وقال بريان لان، العضو المنتدب فِيْ Gold Silver Central ومقرها سنغافورة “هناك الكثير من الأنظار على ما سيقوله باول الليلة وما إذا كان هناك أي مؤشر على ما سيفعله بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نهاية الشهر”.

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.

يتوقع المستثمرون أيضًا أن يعلن المركزي الأوروبي عَنّْ رفع كبير فِيْ أسعار الفائدة للحد من التضخم فِيْ قراره المتوقع فِيْ الساعة 1215 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يتبع القرار مؤتمر صحفِيْ مع رئيسة البنك كريستين لاجارد فِيْ الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين بنسبة 0.4٪ إلَّى 863.02 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3٪ إلَّى 2037.47 دولار. استقرت الفضة عَنّْد 18.5143 دولار.