أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 13 أغسطس 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال منتصف تعاملات يوم السبت 13 أغسطس 2022، رغم حالة الركود فِيْ البيع والشراء.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر لكل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار لتتراوح بين 120 جنيهاً و 150 جنيهاً بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1111 جنيهًا (58.04 دولارًا)، مقارنة بـ 1101 جنيهًا (57.51 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 833.32 جنيه (43.53 دولار) مقابل 825.82 جنيه (43.14 دولار) فِيْ ختام تعاملات الجمعة.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط نحو 648.13 جنيهًا (33.86 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 555.54 جنيهًا (29.02 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 416.65 جنيها (21.76 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 972.21 جنيه (50.78 دولار) مقابل 963.47 جنيه (50.33 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34554 جنيهاً (1805 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7778 جنيهاً (406.28 دولارات).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب عَنّْد إغلاقها الأخير، لكنها ما زالت تتجه نحو تسجيل الزيادة الأسبوعية الرابعة على التوالي حيث بدد ضعف الدولار تأثير الضغوط من زيادة عوائد سندات الخزانة وكذلك المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1٪ إلَّى 1787.83 دولارًا للأوقية، ولا يزال المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا فِيْ أطول سلسلة مكاسب أسبوعية فِيْ ما يقرب من عام.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1804 دولارات للأوقية.