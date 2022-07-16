أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 16 يوليو 2022.. هبوط عَنّْيف

تراجعت أسعار الذهب فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم السبت 16 يوليو / تموز 2022، فِيْما تشهد الأسواق تراجعاً فِيْ عمليات البيع والشراء بعد عطلة عيد الأضحى.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر خلال بداية تعاملات السبت، إلَّى 1039 جنيها (54.97 دولار)، مقابل 1135 جنيها (60.03 دولارا) فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب موقع egypt.gold. -منصة السعر والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم السبت إلَّى 779.48 جنيهًا (41.23 دولارًا).

وعَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 606.26 جنيه (32.07 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 519.65 جنيها (27.49 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 389.74 جنيها (20.61 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

يتداول سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر مبيعاً فِيْ السوق) عَنّْد المستوى 909.40 جنيه (48.10 دولار).

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32322 ألف جنيه (1710 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 7275 جنيها (384.81 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب فِيْ ختام تداولات الجمعة، وظلت فِيْ طريقها إلَّى الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي، حيث أثر الارتفاع المستمر فِيْ سعر الدولار والمخاوف من ارتفاع حاد فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.3٪ إلَّى 1704.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليفقد 2.1٪ منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلَّى 1701.70 دولار.