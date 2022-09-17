أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 17 سبتمبر 2022.. ارتفاع طفِيْف

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات يوم السبت 17 سبتمبر 2022، بالتوازي مع ارتفاعه عالميا.

على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال المعدن الأصفر فِيْ انخفاض خلال تداولات الأسبوع ككل.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1038 جنيهًا (53.92 دولارًا) مقابل 1037 جنيهًا (53.38 دولارًا) أمس، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 908.57 جنيه (47.18 دولار) مقابل 907.23 جنيه (46.71 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 778.7 جنيه (40.44 دولار) مقارنة بـ 777.62 جنيه (40.04 دولار).

وفِيْما يتعلق بأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 605.7 جنيه (31.45 دولارًا) مقابل 604.81 جنيهًا (31.14 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

انتعش سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 32292 ألف جنيه (1677 دولار)، مقابل 32245 ألف جنيه (1660 دولار) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) 7269 جنيها (377.45 دولار).

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة (نهاية تداولات الأسبوع) مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار.، لتتكبد أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وأنهى الذهب تعاملاته الفورية أمس الجمعة على ارتفاع 0.5٪ إلَّى 1675.06 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

على الرغم من هذه المكاسب، لا يزال الذهب منخفضًا بنحو 2.5٪ خلال تعاملات الأسبوع، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة و “لم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن”.

حصل المعدن الثمين على بعض الدعم من انخفاض الدولار قبل أن يستقر، على الرغم من أنه لا يزال فِيْ طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.2٪ إلَّى 19.39 دولارًا للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلَّى 902.50 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلَّى 2112.30 دولار.