أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 2 يوليو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات يوم السبت 2 يوليو 2022، على الرغم من عطلة الأسواق العالمية.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1097 جنيها (58.33 دولارًا) مقابل 1086 جنيها (57.83 دولارًا) خلال تعاملات أمس، وفقًا لمنصة “سعر الذهب اليوم” لمراقبة أسعار الذهب.

انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر ليصل إلَّى 822.73 جنيه (43.75 دولار) مقابل 814.88 جنيه (43.37 دولار) خلال تعاملات أمس الجمعة.

اسعار الذهب الاقتصادية اليوم فى مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطا نحو 639.9 جنيه (34.02 دولار) وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطا نحو 548.48 جنيها (29.16 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 959.86 جنيه (51.04 دولار)، وهُو ما لا يشمل أسعار المصنع.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 34.115 ألف جنيه (1814 دولار)، وبلغ سعر جنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطًا) نحو 7679 جنيهًا (408.31 دولارًا).

أسعار الذهب العالمية

سجل الذهب تراجع الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي.

وبلغ سعر الأوقية فِيْ نهاية أسبوع التداول – الجمعة – 1811 دولارًا فِيْ تعاملات فورية مع إقفال التداولات.

وافق البنك الدولي، الأربعاء، على تمويل نصف مليار دولار لمصر فِيْ إطار جهُود تعزيز الأمن الغذائي فِيْ البلاد.

وبحسب بيان صادر عَنّْ وزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يهدف أيضًا إلَّى مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب فِيْ أوكرانيا.