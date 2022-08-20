أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 20 أغسطس 2022.. عيار 21 يهبط

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال التعاملات المبكرة صباح يوم السبت 20 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر، حيث انخفض إلَّى مستوى 1076 جنيها (56.23 دولار)، مقابل 1080 جنيها (56.43 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة، بحسب صحيفة “egypt.gold-“. سعر اليوم “price-today” والتي تختص بمراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر. مصر.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 807.09 جنيه (42.17 دولار) مقارنة بـ 810.18 جنيه (42.32 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 627.73 جنيه (32.80 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 538.05 جنيهًا (28.11 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 403.54 جنيها (21.08 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 941.61 جنيه (49.20 دولار)، مقابل 945.22 جنيه (49.38 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.467 ألف جنيه (1749 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7533 جنيهاً (393.59 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع مساء الجمعة، وكانت فِيْ طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية لها فِيْ شهر، مع ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1753.84 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلَّى 1767 دولارًا.

تعرضت أسعار الذهب لضغوط بسبب عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى انخفاض المعدن الأصفر غير العائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.