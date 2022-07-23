أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 23 يوليو 2022.. زيادة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، وسط تعاملات يوم السبت 23 يوليو 2022، تزامنا مع صعود “الثمين” عالميا أمام الدولار.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر 1051 جنيهاً (55.57 دولاراً) مقابل 1044 جنيهاً (55.14 دولاراً) بنهاية تعاملات أمس، بحسب منصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. .

وارتفع جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 788.35 جنيه (41.68 دولار) مقابل 782.81 جنيه (41.36 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 ارتفاعا ليصل إلَّى 613.15 جنيه (32.42 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 525.56 جنيهًا (27.79 دولارًا).

سعر الذهب عيار 21 فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 919.75 جنيه (48.63 دولار) مقابل 913.29 جنيه (48.25 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32690 جنيهاً (1728 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7358 جنيهاً (389.02 دولاراً).

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عَنّْد الإغلاق الأخير للأسواق مساء الجمعة، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة وتقوية الدولار حدت من المكاسب.

وزاد الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلَّى 1727.09 دولار للأوقية. تراجعت الأسعار إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ أكثر من عام عَنّْد 1،680.25 دولارًا يوم الخميس، قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3٪.

الذهب ارتفع بنسبة 1.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلَّى 1727 دولارًا للأوقية.

وقال كريج إيرلام، المحلل فِيْ Oanda Exchange “انخفضت العوائد مما قد يدعم المعدن الأصفر على المدى القصير”.