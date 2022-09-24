أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 24 سبتمبر 2022.. فرصة للشراء

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات السبت 24 سبتمبر 2022، بعد يومين من قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

معالجة

رغم التراجع الرسمي لسعر الذهب فِيْ مصر، يشهد السوق المصري حالة من التلاعب بأسعار المعدن الأصفر، بحسب سعيد إمبابي، المدير التنفِيْذي لمنصة “i-Sagha” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. .

وأوضح إمبابي أن هناك حالة تلاعب غير مبرر فِيْ أسعار الذهب فِيْ السوق المصري، بهدف تحقيق أرباح قوية من بعض كبار التجار، مما يضر بمصالح محلات الذهب والمستهلكين.

وأشار إلَّى أن بعض التجار استغلوا خلال الأيام الماضية شائعة تراجع الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الفائدة، وحجة العرض والطلب لتقييم سعر الأوقية فِيْ البورصة العالمية على الدولار. سعر الصرف أكثر من المتداول فِيْ السوق السوداء، حيث اقترب من نحو 25 جنيهاً.

وأضاف فِيْ بيان صحفِيْ للشركة، أن حجة العرض والطلب التي روج لها البعض عبر وسائل الإعلام، تمثل المشاركة فِيْ الفعل والإثم، وتنزيلهم مسؤولية الفوضى المتزايدة داخل سوق الذهب، والإضرار بأموال المواطنين.

وفِيْ سبتمبر 2022، تحركت فِيْ مسارات مستقرة أو عالية، رغم تراجع الأوقية فِيْ البورصة العالمية بنحو 100 دولار، لكن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تلك الفترة، مما يؤكد وجود تلاعب بالأسعار.

خلال تعاملات اليوم، انخفض سعر الأونصة فقط بنحو 25 دولاراً، ليسجل مستوى 1642 دولاراً، لكن جرام الذهب عيار 21 سجل 1145 جنيهاً، فِيْ ظل استقرار سعر صرف الدولار فِيْ السوقين الرسمي والموازي، العرض. والطلب، وهُو ما يوضح حجم التلاعب بالأسعار تحت وهم العرض والطلب، حيث يتم حساب الفرق. السعر بين الشراء والبيع بفارق كبير غير طبيعي على عكس المعتاد.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1031 جنيهًا (52.91 دولارًا)، مقابل 1041 جنيهًا (53.43 دولارًا)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب. فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولاً فِيْ السوق) إلَّى 903 جنيهات مقارنة بـ 911 بالأمس.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 773.59 جنيهًا (39.68 دولارًا) مقابل 781.11 جنيهًا (40.08 دولارًا).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 601.67 جنيه (30.86 دولار)، مقابل 607.52 جنيه (31.17 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر فِيْ التعاملات الصباحية نحو 32.078 جنيها (1645 دولارا) مقابل 32389 جنيها (1662 دولارا) أمس.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) نحو 7220 جنيها (370.36 دولار)، مقابل 7290 جنيها (374.05 دولار) أمس.

أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب فِيْ نهاية تعاملات أمس الجمعة، بأكثر من 1٪، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2022

جاء هذا الانخفاض وسط تقويض جاذبية المعدن الأصفر نتيجة مجموعة من العوامل تبدأ من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلَّى القلق من قيام الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة. تكرارا.

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية أمس الجمعة 1.63٪ إلَّى 1643.94 دولار للأوقية (أونصة) بنهاية المعلومات، ليسجل الأسبوع الثاني من التراجع على التوالي، بنسبة 1.8٪.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.52٪ إلَّى 1655.60 دولار.

قال أولي هانسن، رئيس قسم السلع الأساسية “القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب للانخفاض. لا تزال التوقعات قصيرة الأجل لسوق الذهب تواجه تحديات من قبل السوق التي تبحث عَنّْ ذروة فِيْ الدولار وفِيْ عائدات السندات على وجه الخصوص”. الإستراتيجية فِيْ ساكسو بنك.

وقفز الدولار 0.9 بالمئة إلَّى مستوى مرتفع جديد، وهُو أعلى مستوى فِيْ عقدين من الزمن مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وصل العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلَّى أعلى مستوى له فِيْ 11 عامًا.