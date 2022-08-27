أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 27 أغسطس 2022.. فقد 10 جنيهات

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، السبت 27 أغسطس 2022، تزامنا مع تراجع “الثمين” عالميا، إثر التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي) خلال حديثه خلال لقائه مع “جاكسون هُول”، أنه لا توجد نية لوقف رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، وأن تشديد السياسات النقدية سيؤدي إلَّى ” بعض الآلام “للعائلات والشركات، لكنه ضروري لإنقاذ الاقتصاد، حسب قوله.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 1074 جنيهات (55.95 دولار)، مقابل 1084 جنيهات (56.47 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة، بحسب “سعر الذهب المصري”. – اليوم “المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر. .

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت، إلَّى مستوى 805.31 جنيه (41.96 دولار)، مقابل 812.94 جنيه (42.35 دولار) أمس.

أما عَنّْ أسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 626.34 جنيه (32.64 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط نحو 536.86 جنيه (27.98 دولار)، وسعر الذهب. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 402.65 جنيها (20.98 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر، إلَّى مستوى 939.53 جنيه (48.96 دولار)، مقابل 948.44 جنيه (49.41 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33.393 ألف جنيه (1.740 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7516 جنيها (391.67) دولار.

اسعار الذهب اليوم عالميا

انخفض المضاربون على ارتفاع الذهب بشكل حاد، حيث فقد الذهب 50 دولارًا بحلول إغلاق يوم الجمعة بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أنه لن يتوقف فِيْ أي وقت قريبًا عَنّْ رفع أسعار الفائدة.

وقال إد مويا المحلل لدى أوندا “الذهب فِيْ خطر مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قد يكتسب مزيدًا من الزخم الصعودي إذا ظل سوق العمل قويًا فِيْ ضوء بيانات الأسبوع المقبل”. “الخطر الهبوطي لسعر الذهب لا يزال قائما.”

يوم الأربعاء، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ شهرين، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة حتى تنتهِيْ الحرب على التضخم.

انخفضت العقود الآجلة للذهب إلَّى 1،762.90 دولار للأوقية، وخسرت 21.60 دولارًا للأوقية. على مدار الأسبوع، انخفض الذهب بنسبة 0.7٪.

أما بالنسبة للذهب فِيْ التعاملات الفورية، فهُو الأكثر شعبية فِيْ العقود الآجلة، مقابل 1737.65 دولار للأوقية، بانخفاض قدره 21.11 دولار للأوقية، وتراجع للأسبوع بنسبة 0.6٪.

يقول سونيل كومار ديكسيت، SK Charting “إذا فشل الذهب فِيْ الحفاظ على مستوى 1735 دولارًا، فسيكون مستوى الدعم التالي عَنّْد 1727 دولارًا أو 1719 دولارًا للأوقية”. “يعتمد الأمر فِيْ الغالب على رد فعل الأسواق على خطاب باول الأسبوع المقبل.”

قال باول إن لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي عازمة على خفض التضخم إلَّى 2٪.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس هذا العام إلَّى 2.5٪.

وقال باول متحدثًا فِيْ جاكسون هُول “نتخذ خطوات سريعة وجريئة لإبقاء الطلب على قدم المساواة مع العرض، ويظل التضخم ضمن التوقعات. وسنواصل القيام بذلك حتى نثق فِيْ قدرتنا على القيام بعملنا على أكَمْل وجه.”

كان الخطاب من أقوى خطابات باول، ويعكس العبء الذي فرضه بنك الاحتياطي الفِيْدرالي على إبقاء التضخم تحت السيطرة، مما أدى إلَّى انخفاضه من أعلى مستوياته فِيْ 40 عامًا.

وجاءت تصريحات باول بعد بيانات الجمعة التي أظهرت أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي استقر عَنّْد 6.3٪ هذا العام من 6.8٪.

وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري 0.1٪ لشهر تموز، مقابل 0.1٪، بحسب بيانات وزارة التجارة.

اعتبارًا من يوم الجمعة، كان مؤشر أسعار المستهلكين أكبر بأربع مرات من هدف الاحتياطي الفِيْدرالي البالغ 2٪، حيث جاء المؤشر عَنّْد 8.5٪. قبل ذلك، ارتفع المؤشر إلَّى 9.1٪ فِيْ يونيو.

يظل الذهب وسيلة للتحوط من التضخم لمعظم المستثمرين، لكنه لم يتحرك كَمْا هُو متوقع، ولم يصل إلَّى 2100 دولار للأوقية.