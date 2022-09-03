أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 3 سبتمبر 2022.. زيادة طفِيْفة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر، خلال التعاملات المبكرة صباح السبت 3 سبتمبر 2022، على الرغم من تراجع “الثمين” عالميا أمام صعود الدولار.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1059 جنيهاً (55.10 دولاراً) مقابل 1054 جنيهاً (54.79 دولاراً) خلال تعاملات أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ المراقبة. اسعار الذهب فى مصر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم فِيْ مصر إلَّى 794.59 جنيهًا (41.32 دولارًا) مقابل 790.37 جنيهًا (41.09 دولارًا) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 618.01 جنيه (32.14 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 529.72 جنيهًا (27.55 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 397.29 جنيها (20.66 دولارا).

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 927.03 جنيه (48.21 دولار) مقابل 922.10 جنيه (47.94 دولار) فِيْ نهاية تعاملات أمس.

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 32949 ألف جنيه (1714 دولارًا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7416 جنيهًا (385.68 دولارًا).

أسعار الذهب اليوم

لم يتبق سوى 3 أسابيع على قرار بنك الاحتياطي الفِيْدرالي بشأن نسبة الفائدة. ولكن ستكون هذه أطول ثلاثة أسابيع للمضاربين على ارتفاع الذهب ولم يشهد الثيران اللون الأحمر إلا فِيْ الفترة الأخيرة.

استقرت العقود الآجلة المعيارية لبورصة نيويورك على ارتفاع بنسبة 0.8٪ لتصل إلَّى 13.30 دولار، لتصل إلَّى سعر 1722.60 دولار للأوقية. قبل ذلك، انخفض الذهب لخمس جلسات متتالية، بعد أن سجل آخر إغلاق إيجابي فِيْ 25 أغسطس، بسعر 1771.40 دولارًا للأوقية.

بالنسبة لهذا الأسبوع، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6٪، وانخفضت بنسبة 0.7٪ و 2.9٪ خلال الأسبوعين السابقين للأسبوع الحالي. تراجعت العقود الآجلة للذهب لمدة 6 أشهر متتالية منذ الإغلاق الشهري الإيجابي فِيْ يناير الماضي عَنّْد 1954 دولارًا للأونصة، حيث خسرت 12٪ منذ وصولها إلَّى هذا السعر.

وارتفعت عقود الذهب الفورية لتسجل زيادة قدرها 12.14 دولارًا لتصل إلَّى 1709.78 دولارًا للأوقية.

تعافى سعر الذهب بعد بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر أغسطس، مع إضافة الاقتصاد للوظائف أكثر مما كان متوقعًا.

على الرغم من ذلك، تشير العقود الآجلة لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم فِيْ 21 سبتمبر.

يبدو بنك الاحتياطي الفِيْدرالي حاسمًا فِيْ محاربة التضخم الذي بلغ ذروته عَنّْد 9.1٪ فِيْ يونيو وانخفض إلَّى حد ما فِيْ يوليو عَنّْد 8.5٪.

يستهدف بنك الاحتياطي الفِيْدرالي معدل تضخم يبلغ 2٪، وقد تعهد بتخفِيْض المعدل إلَّى المستوى المستهدف. لكن الفائدة المرتفعة هِيْ عدو الذهب الذي يشتريه المستثمرون كتحوط ضد التضخم.

يقول كريج إيرلام من Onda “الذهب يتنفس الصعداء”، بعد أن ساعد تقرير أرباحه لشهر أغسطس على الإغلاق فوق 1700 دولار للأوقية.

لكنه قال إنه يخشى الاحتياطي الفِيْدرالي “كانت هناك جهُود قوية لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ الأسابيع الأخيرة، ولن يتمكن الاحتياطي الفِيْدرالي من تغيير مساره بناءً على التقرير الحالي”.