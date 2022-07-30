أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 30 يوليو 2022.. ارتفاع مستمر

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات السبت 30 يوليو 2022، فِيْ ظل تراجع حركة البيع والشراء فِيْ الأسواق.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى 1075 جنيهاً (56.83 دولاراً) مقارنة بـ 1072 جنيهاً (56.65 دولاراً) أمس، وفقاً لمنصة “egypt.gold-price” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى 940.42 جنيه (49.73 دولار) مقارنة بـ 937.86 جنيه (49.57 دولار) أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر إلَّى 806.07 جنيهات (42.63 دولار) مقابل 803.88 جنيهات (42.49 دولار) أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 626.93 جنيهًا (33.15 دولارًا) مقابل 625.23 جنيهًا (33.05 دولارًا) أمس.

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر إلَّى 33424 ألف جنيه (1762 دولار)، مقابل 33334 ألف جنيه (1762 دولار) أمس.

كَمْا انتعش سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21) إلَّى 7523 جنيها (397.84 دولار) مقارنة بـ 7503 جنيهات (396.56 دولار) أمس.

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع استمرار تراجع عائدات الدولار والسندات فِيْ أعقاب البيانات الاقتصادية الأمريكية، التي دفعت بالمعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له فِيْ نحو 5 أشهر.

خلال تداولات الجمعة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.60٪ إلَّى 1760 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم سبتمبر 10 دولارات لتصل إلَّى 1765 دولارًا.

على الرغم من هذا الارتفاع الأسبوعي، فإن الذهب فِيْ اتجاه هبوطي للشهر الرابع على التوالي، وهُو أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر 2022.