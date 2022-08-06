أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر السبت 6 أغسطس 2022.. هبوط جديد

تراجعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح يوم السبت 6 أغسطس 2022 وسط توقعات بانخفاض “النفِيْس” عالميا بنهاية العام الجاري.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر العالمي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 1092 جنيهاً (57.15 دولاراً) مقابل 1102 جنيهاً (57.59 دولاراً) فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة، بحسب “سعر الذهب المصري”. منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط اليوم فِيْ مصر إلَّى مستوى 819.10 جنيه (42.86 دولار) مقابل 826.16 جنيه (43.19 دولار) فِيْ ختام تعاملات أمس.

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قرابة 637.07 جنيهًا (33.34 دولارًا)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا نحو 546.06 جنيهًا (28.58 دولارًا)، وسعر سعر جرام الذهب عيار 12 قيراطًا. وسجل جرام الذهب عيار 9 قيراط نحو 409.55 جنيها (21.43 دولارا).

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) إلَّى مستوى 955.63 جنيه (50.01 دولار)، مقابل 963.86 جنيه (50.39 دولار) بنهاية تعاملات الجمعة.

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم فِيْ مصر نحو 33965 جنيهاً (1777 دولاراً)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراطاً) نحو 7645 جنيهاً (400.07 دولار).

اسعار الذهب اليوم عالميا

على الرغم من القفزات الأخيرة فِيْ الذهب ورياح الأزمات التي تهب من كل مكان، مما يشير إلَّى اقتراب كارثة، سيرتفع فِيْها الذهب نحو قمم قياسية، ولكن فِيْ حالة عدم حدوث كارثة خارج التوقعات، فإن ثمن من المرجح أن يشهد المعدن الثمين مزيدًا من الانخفاض بحلول نهاية العام قبل أن يبدأ فِيْ الارتفاع مرة أخرى فِيْ عام 2023، وفقًا لتحليل نُشر مؤخرًا.

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف بعد الانتكاسة الأخيرة، حيث ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.37٪ إلَّى 1770.47 دولارًا للأوقية فِيْ الساعات الأولى من يوم الخميس، لكن من غير المرجح أن يخترق المستوى 1800 دولار قريبًا، نظرًا لأن شهِيْة المستثمرين للمخاطرة قد زادت على خلفِيْة القوة. البيانات الاقتصادية والأرباح. .

يُنظر إلَّى التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي على أنه أحد العوامل التي يمكن أن تدعم المعدن الثمين لأنه يدفع الاقتصاد بقوة نحو الركود المحتمل.

تاريخ أسعار الذهب فِيْ عام 2022

منذ آذار (مارس) الماضي، انخفض المعدن الأصفر بنسبة 11٪ على خلفِيْة قوة الدولار وارتفاع العائدات الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية.

قالت كارولين باين، كبيرة اقتصاديي السلع الأساسية فِيْ كابيتال إيكونوميكس “بعد الانخفاض الحاد فِيْ الربع الثاني، نعتقد أن سعر الذهب يقترب الآن من أدنى مستوياته الدورية، ومن المتوقع أن يرتد السعر قليلاً فِيْ عام 2023 حيث تدرس الأسواق إمكانية حدوث ذلك. تشديد السياسة النقدية. أمريكي”.

“كنا نتوقع دائمًا أن ينخفض ​​سعر الذهب هذا العام فِيْ المقام الأول بسبب توقعاتنا بارتفاع الفائدة الأمريكية وبسبب قوة الدولار، الذي اعتقدنا أنه سيعوض الأثر الإيجابي للزيادة فِيْ الطلب على الملاذ الآمن المرتبط بـ وقالت باين فِيْ تعليقها “الحرب فِيْ أوكرانيا وارتفاع التضخم”.

قال باين إن الذهب قد ينخفض ​​إلَّى 1650 دولارًا للأوقية بنهاية العام، قبل أن تبدأ الأسعار فِيْ الارتفاع مرة أخرى فِيْ عام 2023.