أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر مساء الجمعة 8 يوليو 2022.. زيادة ملحوظة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الجمعة 8 يوليو 2022، تزامنا مع قفزة “الثمين” عالميا مقابل تراجع الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة.

فِيْ حين أنه أعلى بالنسبة لبعض التجار فهُو يتراوح بين 120 و 150 جنيهاً، وتقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم فِيْ مصر مساء الجمعة

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية يوم الجمعة، حيث وصل إلَّى 1137 جنيهاً (60.28 دولاراً) مقابل 1058 جنيهاً (56.02 دولاراً) صباح اليوم، بحسب نشرة الشعبة العامة لأعمال الذهب والذهب بالاتحاد العام. الغرف التجارية فِيْ مصر.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات مساء الجمعة، ليرتفع إلَّى 853 جنيهًا (45.22 دولارًا)، مقارنة بـ 793.73 جنيهًا (42.02 دولارًا) عَنّْد افتتاح تعاملات اليوم.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات مساء الجمعة نحو 665 جنيها (35.25 دولارا) مقابل 617.11 جنيها (32.68 دولارا) فِيْ بداية تعاملات الجمعة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر مساء الجمعة

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات مساء الجمعة، حيث ارتفع إلَّى 995 جنيهًا (52.75 دولارًا) مقابل 925.68 جنيهًا (49.02 دولارًا) عَنّْد افتتاح تعاملات اليوم.

وكان سعر الأونصة (الأونصة) اليوم فى مصر خلال تعاملات مساء الجمعة حوالى 32839.96 جنيه (1741 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر (8 جرامات من عيار 21 قيراط) حوالى 7960 جنيها بدون صنعة، طابع او ضريبة تعادل (422 دولار). .

اسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفع الذهب بشكل طفِيْف يوم الجمعة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على المسار الصحيح لأكبر خسارة أسبوعية فِيْ 8 أسابيع بعد تقويض الطلب على المعدن الثمين.

وبحلول الساعة 0323 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1744.07 دولارًا للأوقية. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1740.50 دولار.

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد المكاسب التي تحققت فِيْ الجلستين السابقتين، والتي دعمت الذهب، والذي لا يولد فائدة ثابتة.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2002، مما أبقى الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوى فِيْ تسعة أشهر سجله يوم الأربعاء.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وارتفع البلاتين بنسبة 0.2٪ إلَّى 874.52 دولارًا للأوقية، لكن كلاهما يتجه نحو خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 بالمئة خلال الأسبوع.