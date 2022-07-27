أسعار الذهب اليوم.. قرار “المركزي لأمريكي” ينعش الأصفر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.35٪ لتصل إلَّى سعر الأوقية عَنّْد 1723.56 دولار، فِيْ رد فعل سريع على قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

ارتفعت أسعار الفضة 0.89٪ إلَّى 18.7 دولار.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية يوم الأربعاء فِيْ محاولة لتهدئة أعلى معدل تضخم منذ الثمانينيات، وتوقع “زيادات مستدامة” فِيْ تكاليف الاقتراض على الرغم من وجود أدلة على تباطؤ الاقتصاد.

وقالت اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة، صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي، فِيْ بيان “لا يزال التضخم مرتفعًا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع”.

فِيْ قرار بالإجماع، رفعت اللجنة سعر الفائدة على الأموال الاتحادية الليلية إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.