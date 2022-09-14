أسعار الذهب اليوم.. مكاسب “النفِيْس” حائرة بين ضغوط الفائدة والدولار

مع استفادة أسعار الذهب من انخفاض الدولار، اصطدمت بالتوقعات برفع سعر الفائدة فِيْ الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 1704.03 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2٪ إلَّى 1714.70 دولارًا.

إن انخفاض الدولار يجعل المعدن الأصفر المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير القابل للإرجاع.

انخفض الدولار إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات، بعد مكاسب قوية مؤخرًا، مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية، بينما تبدو البنوك المركزية خارج الولايات المتحدة أكثر ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ 21 سبتمبر لتهدئة الضغوط التضخمية.

هذا العام رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الإقراض القياسي 4 مرات، بما فِيْ ذلك زيادتين هائلتين، كان آخرهما 75 نقطة أساس زيادة فِيْ يوليو.

قال مايكل هِيْوسون، كبير محللي السوق فِيْ CMC Markets، إنه على الرغم من أن ضعف الدولار يساعد على رفع الذهب من أدنى مستوياته، فمن المرجح أن تزيد العوائد المرتفعة من صعوبة تحقيق الأسعار لأي مكاسب واضحة على المدى القصير.

وسجلت أسعار الذهب فِيْ الجلسة السابقة أكبر انخفاض بنسبة مئوية فِيْ يوم واحد منذ 14 يوليو تموز، فِيْما شهد الدولار أفضل أداء يومي له منذ مارس 2022 بعد الارتفاع المفاجئ فِيْ مؤشر أسعار المستهلك فِيْ الولايات المتحدة فِيْ أغسطس.

رفعت بيانات التضخم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيرفع تكاليف الاقتراض بشكل أسرع وأكثر مما كان متوقعًا فِيْ السابق، حتى أن البعض يتوقع أن الاحتياطي الفِيْدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فِيْ نهاية اجتماعه المقرر عقده فِيْ 20-21 سبتمبر.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1٪ لتصل إلَّى 19.51 دولارًا للأوقية.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.2٪ إلَّى 897.95 دولارًا، بينما شهد البلاديوم تغيرًا طفِيْفًا إلَّى 2106.46 دولارًا.