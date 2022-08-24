أسعار الذهب تتراجع مع عودة الزخم للدولار القوي

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي، بعد تصريحات متشددة من مسؤول فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي.

أبقت هذه التعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مينيابوليس نيل كاشكاري (البنك المركزي الأمريكي) حذرًا قبل مؤتمر مجلس الإدارة فِيْ جاكسون هُول فِيْ وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلَّى 1746.18 دولار للأوقية بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة فِيْ الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلَّى 1769.20 دولار.

خطاب جاكسون هُول

سيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول فِيْ المؤتمر السنوي للبنوك المركزية العالمية فِيْ جاكسون هُول، وايومنغ، يوم الجمعة للحصول على مزيد من القرائن حول احتمالات رفع سعر الفائدة فِيْ المستقبل.

كان نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مينيابوليس، آخر مسؤول أكد على أن تركيز البنك المركزي ينصب على السيطرة على التضخم قبل أي شيء آخر.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم وأشار إلَّى أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر غير العائد.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.6٪ إلَّى 19.05 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4٪ إلَّى 875.95 دولارًا، ونزل البلاديوم 0.2٪ إلَّى 1976.28 دولارًا.

الدولار يرتفع واليورو ينهار

اليوم، استعاد الدولار بعض خسائره من إصدار البيانات وارتد نحو قممه الأخيرة، بينما ظل اليورو تحت الضغط وسط مخاوف متزايدة من الركود الذي تغذيه أزمة إمدادات الطاقة المحتملة.

أخذ الدولار أنفاسًا بعد أن كشفت استطلاعات مخيبة للآمال عَنّْ قطاعي الخدمات والتصنيع فِيْ الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، فضلاً عَنّْ انخفاض مبيعات المنازل الجديدة. يأتي هذا بعد ارتفاع دفع بالعملة الأمريكية إلَّى أقوى مستوى لها مقابل اليورو منذ 20 عامًا.

لكن أوروبا لديها مخاوف نمو خاصة بها ناجمة عَنّْ تعرضها المتزايد لإمدادات الغاز الروسي حيث تسعى المنطقة لتجديد المخزونات قبل الشتاء.

قالت شركة الطاقة الروسية غازبروم يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لمدة ثلاثة أيام عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بسبب أعمال الصيانة.

سجل اليورو دولارًا واحدًا لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، لكنه عاد تحت الضغط إلَّى 0.9950 دولارًا فِيْ التعاملات الأوروبية المبكرة، أعلى قليلاً من أدنى مستوى سجله يوم أمس عَنّْد 0.99005 دولار.

قال سيمون هارفِيْ، رئيس تحليل الصرف الأجنبي فِيْ Monex Europe، “من الصعب جدًا على السوق دفع اليورو فوق التكافؤ”، وعزا ذلك إلَّى المخاوف بشأن إمدادات الطاقة فِيْ أوروبا واحتمال تشديد لهجة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ اجتماع جاكسون هُول يوم الجمعة.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.1٪ إلَّى 108.66، مقتربًا من أعلى مستوياته فِيْ 20 عامًا التي سجلها فِيْ يوليو عَنّْد 109.29.

وفِيْ الوقت نفسه، تعرضت العملات ذات التقلبات الدورية العالية مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضغوط وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلَّى 0.6920 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلَّى 0.6199 دولار.

وحوم الجنيه فوق أدنى مستوى فِيْ عامين ونصف العام عَنّْد 1.1718 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء، بينما ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلَّى 136.48 للدولار.