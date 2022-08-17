أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها وتترقب “محضر الفِيْدرالي”.. والدولار يقفز

حافظت أسعار الذهب على مكاسبها يوم الأربعاء، حيث يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

وسيتضمن المحضر الذي سيصدره البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية أدلة بشأن أسعار الفائدة وسط إشارات على تراجع التضخم.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب فِيْ تعاملات فورية عَنّْد 1776.75 دولار للأوقية (للأوقية) فِيْ الساعة 0708 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ الثامن من أغسطس عَنّْد 1770.86 دولار يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1٪ إلَّى 1791.70 دولار.

من المقرر إصدار محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي فِيْ 26-27 يوليو فِيْ الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

محاضر فِيْدرالية

قام بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها بما مجموعه 225 نقطة أساس منذ مارس لترويض التضخم المفرط. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر، مما لا يدر عائدات.

على الرغم من علامات انخفاض التضخم فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم، حافظ مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي على نبرة متشددة بشأن الزيادات المستقبلية فِيْ أسعار الفائدة التي دفعت أسعار الذهب للتراجع عَنّْ المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفِيْسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 20.15 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنفس النسبة إلَّى 933.02 دولارًا، وارتفع البلاديوم أيضًا 0.2٪ إلَّى 2157.93 دولارًا.

قفزة الدولار

ظل سعر الدولار مرتفعا مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء.

استعاد الدولار خسائره منذ أن أدت بيانات التضخم الأقل من المتوقع الأسبوع الماضي إلَّى دفع المستثمرين إلَّى المراهنة على أن زيادات الأسعار ربما تكون قد بلغت ذروتها، مما أدى إلَّى انخفاض الدولار.

قال محللو العملات فِيْ آي إن جي فِيْ خطاب “السؤال هُو ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي يريد استخدام الدقائق كأداة اتصال للرد على وجهة نظر تدعو إلَّى دورة تخفِيْف (السياسة النقدية) فِيْ عام 2023”.

أشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي خلال الأسبوع الماضي إلَّى أن الاحتياطي الفِيْدرالي سيواصل العمل بشكل حاسم لمكافحة التضخم، مما يساعد على رفع الدولار مرة أخرى.

استقر مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم عَنّْد 106.510 نقطة. وارتفع بنحو 2٪ بعد انخفاضه الأسبوع الماضي فِيْ أعقاب بيانات التضخم، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 2٪ من أعلى مستوى فِيْ عقدين عَنّْد 109.29 سجله فِيْ منتصف يوليو.

كَمْا بقي اليورو دون تغيير عَنّْد 1.01785 مقابل الدولار، قبل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو فِيْ الربع الثاني المقرر إجراؤها فِيْ وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أولية نموًا أسرع من المتوقع على الرغم من تراجع التوقعات.

ارتفع الجنيه بنسبة 0.2٪ إلَّى 1.21155 دولار بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ بريطانيا قفز إلَّى 10.1٪ فِيْ يوليو، وهُو أعلى مستوى له منذ فبراير 1982.

قفز الدولار النيوزيلندي 0.6٪ بعد أن أعلن البنك المركزي فِيْ البلاد أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على التوالي إلَّى 3٪ دون إعطاء أي مؤشر على الركود.

لكن الدولار النيوزيلندي عكس مساره لاحقًا وانخفض بنسبة 0.4٪ يوم الأربعاء إلَّى 0.63210 دولار.

انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.7٪ إلَّى 0.69750 دولار بعد أن أظهرت بيانات الأجور نموًا أقل بقليل من التوقعات وأقل بكثير من التضخم.

وتراجع الين 0.4 بالمئة إلَّى 134.785 ين للدولار بعد أن أظهرت البيانات اتساع الفجوة التجارية لليابان بعد ارتفاع قياسي فِيْ الواردات فِيْ يوليو تموز.