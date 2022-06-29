أسعار الذهب تقفز وتحصد ثمار حظر “الكنز” الروسي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مستفِيْدة من الحظر الغربي على الذهب الروسي، على الرغم من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ركز المستثمرون على منتدى المصرفِيْين الأوروبيين فِيْ البرتغال.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت العقود الآجلة للذهب لتسليم أغسطس 2022 بنسبة 0.05٪ لتصل إلَّى 1،822.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 637 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.24٪ لتصل إلَّى 1،824.43 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 647 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

حظر الذهب الروسي

وفرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان، وحظرت واردات جديدة من الذهب الروسي، مما زاد الضغط على روسيا بعد حربها مع أوكرانيا، تماشيا مع التزامات مجموعة السبع هذا الأسبوع.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فِيْ بيان أنها فرضت عقوبات على 70 كيانًا، قالت العديد منها إنها ضرورية لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، بالإضافة إلَّى 29 فردًا فِيْ محاولة لإعاقة قدرة روسيا على تطوير ونشر الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة فِيْها. حربها مع أوكرانيا.

يستفِيْد الذهب من السلع

إلَّى جانب انخفاض الدولار، استفاد الذهب من المكاسب فِيْ أسواق السلع بشكل عام، كَمْا قال المحلل بيتر فِيْرتيج من Quantitative Commodity Research.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي جيروم باول من بين مجموعة من محافظي البنوك المركزية الذين حضروا المنتدى السنوي فِيْ البرتغال.

بينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 10 سنوات الشهر المقبل، قالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن البنك سيتصرف بشكل تدريجي ولكن مع خيار التصرف بحسم فِيْ حال حدوث أي تدهُور فِيْ معدل التضخم فِيْ الدولة. مصطلح متوسط.

كَمْا ارتفعت أسعار الأسْهُمْ العالمية وارتفعت أسعار النفط على أمل أن يتحسن الطلب من الصين.