أسعار الذهب تلامس أدنى مستوى فِيْ عام.. إلَّى 1691.84 دولار للأوقية

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس إلَّى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، حيث ألقت احتمالية رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لكبح التضخم المتصاعد بثقلها على جاذبية المعدن الثمين.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلَّى 1691.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلَّى أدنى مستوى له منذ أوائل أغسطس آب 2022 مسجلا 1689.40 دولارا فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1690.40 دولار للأوقية.

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا يوم الخميس، مع تحرك أكبر من المبلغ عَنّْه على الأرجح حيث يخشى صانعو السياسة من فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلك الجامح.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فِيْ اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

فِيْ بريطانيا، ارتفع التضخم فِيْ يونيو إلَّى أعلى مستوى فِيْ 40 عامًا، مما عزز فرص بنك إنجلترا فِيْ رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “انخفض الذهب إلَّى ما دون 1700 دولار للأوقية حيث يواصل المستثمرون الحد من تعرضهم للقطاع قبل اجتماعات البنك المركزي”.

أدى تراجع الدولار إلَّى الحد من خسائر الذهب، حيث انخفض بنسبة 0.3 فِيْ المائة مقابل العملات المنافسة. ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

يتوقع المشاركون فِيْ السوق أيضًا استئناف تدفقات الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلَّى ألمانيا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.6 بالمئة إلَّى 18.54 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلَّى 854.03 دولارًا، بينما زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلَّى 1867.20 دولارًا.