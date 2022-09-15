أسعار الذهب تنهار إلَّى قاع 8 أسابيع.. الدولار القوي يبدد جاذبية الأصفر

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثمانية أسابيع، بفعل ارتفاع الدولار.

أدى تراجع الذهب إلَّى تفاقم الرهان على أن الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة لترويض التضخم المتزايد.

ونزل الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلَّى 1688.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 21 يوليو تموز فِيْ وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلَّى 1698.10 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2٪، وهُو أقل بكثير من أعلى مستوى له فِيْ عقدين الأسبوع الماضي، فِيْ حين عززت بيانات التضخم الأكبر من المتوقع الرهانات على تشديد كبير للسياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

يتم الآن تسعير العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفِيْدرالي على أساس فرصة بنسبة 37٪ أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

حساسة لأسعار الفائدة

يعتبر الذهب عادة وسيلة تحوط ضد التضخم، لكنه لا يولد عوائد، لذلك فهُو حساس لأسعار الفائدة وعوائد الخزينة.

فِيْ غضون ذلك، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه ينبغي على محافظي البنوك المركزية المثابرة فِيْ مكافحة التضخم على نطاق واسع.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية 1.3٪ إلَّى 19.44 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1٪ إلَّى 905.16 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.8٪ إلَّى 2141.30 دولارًا.