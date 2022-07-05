أسعار الذهب تهبط بقوة الخوف.. ما علاقة الدولار والفائدة

تراجعت أسعار الذهب فِيْ تداولات محدودة اليوم الثلاثاء بفعل الخوف من العوامل المؤثرة الأخرى فما علاقة الدولار وسعر الفائدة

وجاء التراجع فِيْ أسعار الذهب بعد الأداء القوي للدولار والارتفاع المتوقع فِيْ أسعار الفائدة فاق التأثير الداعم للذهب من المخاوف بشأن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 1805.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلَّى 1807.80 دولار للأوقية.

ارتفاع الدولار

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار مرة أخرى ليقترب من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، مما يزيد من سعر الذهب المقوم بالدولار لدى المشترين بعملات أخرى ويحد من الطلب عليه.

تأثر الذهب الشهر الماضي بتحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع أسعار الفائدة فِيْ محاولة لاحتواء التضخم.

قال جيفري هالي، كبير محللي السوق فِيْ Oanda Brokerage، إن التراجع فِيْ عائدات السندات الأمريكية بدا وكأنه يعطل التصحيح الحتمي فِيْ أسعار الذهب غير المربحة.

يعتبر الذهب ملاذاً آمناً ذا قيمة فِيْ أوقات الأزمة الاقتصادية والركود.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ لتصل إلَّى 19.99 دولارًا للأوقية،

وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلَّى 876.02 دولار. وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 1931.92 دولار.

توقعات ساكسو بنك

أصدر ساكسو بنك اليوم توقعاته ربع السنوية لأداء الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من عام 2022،

تضمنت توقعات البنك، المتخصص فِيْ التداول والاستثمار فِيْ أصول متعددة عبر الإنترنت، أفكارًا تداولية تغطي الأسْهُمْ والفوركس والعملات والسلع والسندات بالإضافة إلَّى مجموعة من العوامل الكلية التي تؤثر على محافظ العملاء.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال ستين جاكوبسن، كبير مسؤولي الاستثمار فِيْ ساكسو بنك “أصبح التضخم الآن بمثابة قطار سريع خارج عَنّْ السيطرة يجب على البنوك المركزية مواكبة ذلك، لدرجة أن محركات التضخم تحد من نفسها ويؤدي إلَّى ركود حاد.

تستمر البنوك المركزية فِيْ الترويج لإمكانية خفض التضخم بنسبة 2٪ فِيْ غضون 18 شهرًا، لكن المفارقة هِيْ أنها لا تدرك إمكانية وصول التضخم إلَّى 8٪ فِيْ أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف جاكوبسن “يكَمْن الخطر فِيْ أن توقعات التضخم سترتفع بسرعة، مما يؤدي إلَّى تأثيرات إضافِيْة، مما يتسبب فِيْ تشديد البنوك المركزية أكثر مما تتوقعه أو تتوقعه الأسواق حتى يتم السيطرة على التضخم، غالبًا بعد ركود حاد.

تضخم كبير

يقودنا هذا إلَّى الموجة التالية من التغييرات الكلية واسعة النطاق والاستجابة المحتملة لها خلال الربع الثالث من هذا العام، سواء كانت النتيجة زيادة التضخم أو الدخول فِيْ حالة ركود، فإن استجابة السياسة تتعلق بتوجيه البنوك المركزية بشكل مباشر. أو بشكل غير مباشر رفع سقف هدفهم حول خفض التضخم إلَّى أكثر من 2٪.

القمع المالي مطلوب

فِيْ حين أن القضية تتطلب إجراءات مخففة، يجب ألا نغفل عَنّْ حَقيْقَة أن أسعار الفائدة السلبية أو القمع المالي قد أصبحت أهدافًا أساسية للسياسات الحالية، لأنها الحل الوحيد.

وتجدر الإشارة إلَّى المخاطر المصاحبة للانخفاض المعتدل فِيْ مستويات الطلب نتيجة سياسة رفع أسعار الفائدة الهادفة إلَّى خفض التضخم، مع تقديم الدعم للمجموعات من خلال مخططات خاصة لدعم تكاليف الطاقة والتدفئة والوقود والغذاء.

تكَمْن الثغرات فِيْ هذه السياسة فِيْ حَقيْقَة أنها لا تعالج الاختلالات الاقتصادية، حيث إن جهُود الاحتياطي الفِيْدرالي لخفض التضخم إلَّى 2٪ أو 3٪ لن تساهم فِيْ خفض أسعار الطاقة “.