أسعار الذهب تهُوي لأدنى مستوى فِيْ 7 أشهر.. الدولار ملك الملاذات الآمنة

تراجعت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى لها فِيْ 7 أشهر يوم الأربعاء، حيث أدت قوة الدولار والتوقعات برفع سعر الفائدة إلَّى تضرر سعر المعدن غير المرتفع.

أصبح الدولار فِيْ الوقت الحاضر ملك الملاذات الآمنة، فِيْ ظل صعوده الصاروخي إلَّى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع الذهب فِيْ المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلَّى 1760.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط بنحو 2.6 بالمئة يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلَّى 1759.00 دولار للأوقية.

ارتفع سعر الدولار، الذي ينافس الذهب كَمْلاذ آمن للقيمة، بالقرب من أعلى مستوياته فِيْ 20 عامًا، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

واجه الذهب آثار ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات على مستوى العالم، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للحصول على المعدن.

رفعت البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة فِيْ يونيو (حزيران) بأكثر مما فعلته فِيْ العشرين عاما الماضية، وفقا لحسابات رويترز.

مع استمرار ارتفاع التضخم إلَّى أعلى مستوياته منذ عقود، من غير المتوقع أن يتوقف رفع المعدل هذا العام.

أسعار المعادن النفِيْسة

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.2٪ إلَّى 19.15 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.9٪ إلَّى 867.71 دولارًا.

وارتفع البلاديوم 0.8 بالمئة إلَّى 147.82 دولار.

هبوط اليورو

انخفض اليورو يوم الأربعاء إلَّى مستوى قياسي جديد لم يصل إليه خلال 20 عامًا مقابل الدولار، حيث ألقت مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص محتمل فِيْ الإمدادات بظلالها على اقتصاد منطقة اليورو، على الرغم من بعض التطمينات بشأن إمدادات الغاز.

قال Equinor يوم الأربعاء إن حقول النفط والغاز المتضررة من الإضراب فِيْ قطاع النفط النرويجي من المتوقع أن تعود إلَّى طاقتها الكاملة فِيْ غضون يومين.

من ناحية أخرى، رفعت شركة جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار الغاز الطبيعي، قائلة إن استعادة جميع تدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 لم يعد الاحتمال الأرجح.

يتوقع المحللون ارتفاعًا سريعًا فِيْ أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض.

وهبط اليورو 0.3 بالمئة إلَّى 1.023 دولار بعد أن وصل إلَّى أدنى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2002 عَنّْد 1.0225 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2٪ إلَّى 106.71.

وانخفض اليورو مقابل الفرنك السويسري 0.3٪ إلَّى أدنى مستوى فِيْ سبع سنوات عَنّْد 0.9911 فرنك.

وتراجع الدولار 0.3 بالمئة أمام الين الياباني إلَّى 135.36 ين للدولار.