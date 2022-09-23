أسعار الذهب فِيْ مصر تفجر أزمة.. “أوهام العرض والطلب”

أسعار الذهب فِيْ مصر مستمرة فِيْ مستوياتها المرتفعة، رغم تراجع “الثمين” عالميًا، واستقرار سعر الصرف الرسمي والموازي للدولار، مع استقرار الطلب مؤخرًا.

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية اليوم الجمعة 23 سبتمبر بنسبة 1.7٪ إلَّى 1642.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي الثاني على التوالي، بنسبة 1.8 فِيْ المائة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1672.10 دولار.

قال أولي هانسن، رئيس قسم السلع الأساسية “القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب للانخفاض. لا تزال التوقعات قصيرة الأجل لسوق الذهب تواجه تحديات من قبل السوق التي تبحث عَنّْ ذروة فِيْ الدولار وفِيْ عائدات السندات على وجه الخصوص”. الإستراتيجية فِيْ ساكسو بنك.

وفِيْ السياق ذاته، قال سعيد إمبابي المدير التنفِيْذي لمنصة “i-Sagha” لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن هناك حالة تلاعب خام وغير مبرر من أجل تحقيق أرباح قوية من بعض كبار المتداولين، مما يضر بالمتعاملين. مصالح محلات الذهب والمستهلكين.

وأشار إلَّى أن بعض التجار استغلوا خلال الأيام الماضية شائعة تراجع الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الفائدة، وحجة العرض والطلب لتقييم سعر الأوقية فِيْ البورصة العالمية على الدولار. سعر الصرف أكثر من المتداول فِيْ السوق السوداء، حيث اقترب من نحو 25 جنيهاً.

وأضاف أن حجة العرض والطلب التي روج لها البعض عبر وسائل الإعلام تمثل المشاركة فِيْ الفعل والإثم وتحملهم مسؤولية تزايد حالة الفوضى داخل سوق الذهب والإضرار بأموال المواطنين. بيان صحفِيْ للشركة.

وانتقد أصحاب محلات الذهب بفرض أسعار غير واقعية عليهم مما يدفعهم للتصدي للمستهلكين والتشهِيْر بهم، أو ما يقال عَنّْ “استغلال التجار وجشعهم”.

وأوضح أن أسعار الذهب فِيْ الأسواق المحلية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022 تحركت فِيْ مسارات مستقرة أو عالية رغم تراجع الأوقية فِيْ البورصة العالمية بنحو 100 دولار، إلا أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال ذلك. الفترة التي تؤكد وجود تلاعب فِيْ الأسعار.

وأضاف أن أسعار الذهب فِيْ الأسواق العالمية سجلت 1700 دولار بداية سبتمبر الجاري، وفِيْ ذلك الوقت سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1100 جنيه.

خلال تعاملات اليوم، انخفض سعر الأونصة فقط بنحو 25 دولاراً، ليسجل مستوى 1642 دولاراً، لكن جرام الذهب عيار 21 سجل 1145 جنيهاً، فِيْ ظل استقرار سعر صرف الدولار فِيْ السوقين الرسمي والموازي، العرض. والطلب، وهُو ما يوضح حجم التلاعب بالأسعار تحت وهم العرض والطلب، حيث يتم حساب الفرق. السعر بين الشراء والبيع بفارق كبير غير طبيعي على عكس المعتاد.

وأشار إمبابي إلَّى ضرورة ضبط حركة أسعار الذهب، فِيْ أكثر الأوقات الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المحلي، نتيجة الأزمات العالمية التي تهدد بخسارة كبيرة فِيْ أموال المواطنين ومدخراتهم، ويفقد المستثمرون الثقة فِيْ الذهب. مجمع مدخرات واستثمارات.

وأضاف أن شراء المواطنين للذهب بأسعار باهظة وقابلة للتلاعب، مستغلين مخاوفهم من تراجع قيمة النقود فِيْ ظل معدلات التضخم المرتفعة، وتوجههم نحو الأصول الآمنة، يمثل إضراراً بسمعة السوق، ويهز ثقة المواطنين فِيْ الذهب، حيث ارتفعت الأسعار خلال شهر مايو الماضي بسبب التلاعب إلَّى مستويات وصلت إلَّى 1300 ثم تراجع سعر جرام الذهب، وتكبد العملاء خسائر فادحة لم يتمكنوا من تعويضها، خاصة أولئك الذين ذهبوا للبيع بعد ذلك. الذي – التي.