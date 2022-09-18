أسعار الذهب مساء اليوم فِيْ مصر الأحد 18 سبتمبر 2022.. استقرار مؤقت

واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم فِيْ مصر، مساء الأحد 18 سبتمبر 2022، وسط استمرار عطلة نهاية الأسبوع فِيْ الأسواق العالمية.

تشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية يوم السبت وانخفاضًا كل أسبوع.

يتم تحديد سعر الذهب فِيْ مصر على أساس عاملين ؛ الأول هُو السعر الدولي، والثاني سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تختلف أسعار الذهب فِيْ مصر باختلاف المناطق والكوادر، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عَنّْ كل جرام فِيْ أعمال الذهب) بين 30 و 60 جنيها فِيْ مناطق الصاغة، بينما ترتفع عَنّْ ذلك بالنسبة لبعض التجار. بين 120 و 150 جنيها بينما تقدر قيمة الصنعة بجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

سعر الذهب اليوم فِيْ مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فِيْ مصر عَنّْد 1038 جنيهًا (53.92 دولارًا)، وفقًا لمنصة “egypt.gold-price-today” المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار الذهب فِيْ مصر.

سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر

وظل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فِيْ مصر (الأكثر تداولا فِيْ السوق) عَنّْد 908.57 جنيه (47.18 دولار).

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فِيْ مصر عَنّْد 778.7 جنيه (40.44 دولار).

أما بالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادية اليوم فِيْ مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيراطًا نحو 605.7 جنيه (31.45 دولارًا).

سعر أوقية وجنيه الذهب فِيْ مصر

وظل سعر أوقية الذهب اليوم فِيْ مصر عَنّْد 32.292 ألف جنيه (1677 دولار).

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم فِيْ مصر (8 جرامات عيار 21) 7269 جنيها (377.45 دولار).

أسعار الذهب العالمية

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب فِيْ ختام تعاملات يوم الجمعة (نهاية الأسبوع)، مع توقف ارتفاع الدولار.

لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن الثمين دون المستوى الرئيسي 1700 دولار، لتحقق أكبر خسارة أسبوعية فِيْ أربعة أسابيع.

وارتفع الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلَّى 1672.48 دولار للأوقية بحلول 1808 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 1،683.50 دولار.

وقال فِيْليب ستريبيل كبير محللي السوق فِيْ بلو لاين فِيْوتشرز فِيْ شيكاجو “رأينا الدولار يتراجع … وتسارع انخفاض الاسهم الامريكية وهُو ما ربما حفز بعض الشراء.”

وتراجع الذهب بنحو 2.5 بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن هبط فِيْ وقت سابق إلَّى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

قال Strebel إن الذهب لم يستفد من مخاطر الركود المتزايدة فِيْ الولايات المتحدة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة ولم يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.