أسعار السجائر الجديدة فِيْ مصر.. زيادات تصل إلَّى جنيهِيْن

وافقت الشركة الشرقية للتبغ (الشركة الشرقية)، الشركة المحتكرة لصناعة التبغ فِيْ مصر، حتى الآن على زيادات جديدة فِيْ أسعار السجائر.

قال بيان إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات المصرية إن شركة الشرقية للتبغ أخطرتهم بزيادة تصل إلَّى جنيهِيْن لمعظم أنواع السجائر.

وكانت الزيادة الجديدة على النحو التالي