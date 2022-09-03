أسعار السجائر الجديدة فِيْ مصر.. زيادات تصل إلَّى جنيهِيْن

وافقت الشركة الشرقية للتبغ (الشركة الشرقية)، الشركة المحتكرة لصناعة التبغ فِيْ مصر، حتى الآن على زيادات جديدة فِيْ أسعار السجائر.
قال بيان إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات المصرية إن شركة الشرقية للتبغ أخطرتهم بزيادة تصل إلَّى جنيهِيْن لمعظم أنواع السجائر.
وكانت الزيادة الجديدة على النحو التالي
- كليوباترا سوفت كوين من 19 جنيها حتى 21 جنيها
- علبة كليوباترا (أبيض / ملون) من 20 جنيها حتى 22 جنيها
- كليوباترا سوبر من 21 جنيها حتى 23 جنيها
- المربع 10 من 11.50 جنيهاً إلَّى 13 جنيهاً
- بوسطن / بلمونت من 19.50 جنيهًا إلَّى 22 جنيهًا
- حجم ملك كليوباترا من 18.50 جنيه إلَّى 20.50 جنيه
- كليوباترا بلاك 24 جنيها (بدون اضافِيْ)
- ماتوسيان سوبر 24 جنيهًا (بدون إضافات)
- مونديال (أحمر – أزرق – فضي) من 21 جنيهًا إلَّى 23 جنيهًا
- Mondial Switch (Mentul / Blueberry) 24 جنيهًا (بدون إضافات)