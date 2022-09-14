أسعار السجائر الجديدة فِيْ مصر.. زيادة فِيْ 6 أنواع

يشهد السوق المصري ارتفاعات متتالية فِيْ أسعار السجائر سواء كانت محلية أو مستوردة.

كشفت شركة المنصور العالمية للتوزيع الوكيل العالمي لشركة Imperial Tobacco، عَنّْ رفع أسعار عدد من السجائر بقيمة تتراوح بين جنيه مصري و 2 جنيه مصري.

وبررت الشركة فِيْ بيان ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك لأنها تأتي وفق المتغيرات التي تحكَمْ عَنّْاصر التكلفة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والإقرارات الضريبية المتوقعة.

أسعار السجائر الجديدة فِيْ مصر

سعر سجائر دافِيْدوف كلاسيك 48 جنيه.

سعر سجائر دافِيْدوف جولد 48 جنيها.

سعر سجائر دافِيْدوف البيضاء 48 جنيها.

سعر سجائر دافِيْدوف سليمز جولد 48 جنيها.

سعر سجائر دافِيْدوف ايفولف الزرقاء 35 جنيه.

سعر سجائر دافِيْدوف ايفولف الفضية 35 جنيه.

قال إبراهِيْم إمبابي، رئيس شعبة التبغ والسجائر فِيْ مصر، إن السبب الحقيقي لارتفاع أسعار السجائر يرجع إلَّى ارتفاع أسعارها، موضحًا أن هناك عاملين تسببا فِيْ اختفاء بعض أنواع السجائر فِيْ السوق، وهِيْ جشع بعض التجار.

رفعت شركة فِيْليب موريس مصر مطلع الشهر الجاري أسعار 9 أنواع من السجائر فِيْ السوق المصري، بقيمة تتراوح بين 1 و 3 جنيهات.

ورفعت الشركة أسعار سجائر ميريت بكافة أنواعها لتصل إلَّى 52 جنيهاً مقابل 49 جنيهاً سابقاً، كَمْا ارتفعت أسعار سجائر مارلبورو الحمراء إلَّى 48 جنيهاً مقابل 46 جنيهاً.

كَمْا ارتفعت أسعار مارلبورو جولد إلَّى 48 جنيها مقابل 46 جنيهاً، و Purple Mix إلَّى 48 جنيهاً مقابل 46 جنيهاً، و Marlboro Grafted بجميع أنواعه إلَّى 38 جنيهاً مقابل 36 جنيهاً.

كَمْا رفعت الشركة أسعار L&M الأحمر إلَّى 35 جنيها مقارنة بـ 34 جنيها سابقا، وزادت أسعار L&M الأزرق إلَّى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، والفضة إلَّى 35 جنيها مقابل 34 جنيها، وارتفعت أسعار L&M إلَّى 35 جنيها. مقابل 34 جنيها سابقا.

تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلَّى 86.4 مليار جنيه ضرائب على التبغ والسجائر خلال العام المالي 2022-2023، مقارنة بـ 78.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، بمعدل نمو 9.6٪، بحسب المالية. بيان الميزانية.

تستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار فِيْ الأسبوع، و 50 ألف طن من العسل سنويًا.

تنتج الشركة الشرقية للتبغ فِيْ مصر السجائر وتبغ الغليون والسيجار والعسل. تبلغ حصة الشركة فِيْ السوق حوالي 70٪ مقارنة بحوالي 30٪ للشركات الأجنبية.

فِيْ وقت سابق من الشهر الماضي، بدأت شركة التبغ المتحدة التابعة لشركة فِيْليب موريس فِيْ تصنيع منتجات السجائر بعد الحصول على ترخيص الإنتاج الجديد.