أسعار السجائر فِيْ مصر.. اختفاء بعض الأنواع و”السوداء” تنتعش

يشهد سوق السجائر المصري اختفاء بعض أنواع السجائر من منافذ البيع، قبل تنفِيْذ زيادة الأسعار الرسمية اعتبارًا من يوليو المقبل.

فِيْ ظل هذه الظروف، بدأت السوق السوداء للسجائر بالازدهار، حيث تباع بعض الأنواع بـ 10 جنيهات أكثر من سعرها الرسمي، مثل ميريت وكليوباترا وإل إم ومارلبورو.

كشف إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ فِيْ اتحاد الصناعات المصرية، أن بعض التجار يقومون حاليا بتخزين السجائر انتظارا لارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة لتحقيق أرباح.

اشتكى عدد من مستهلكي السجائر، بحسب وسائل إعلام محلية، من نقص بعض الأنواع، ومنها ميريت وكليوباترا، نتيجة استغلال بعض التجار والموزعين.

وقال إمبابي إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن تطبيق زيادة جديدة فِيْ أسعار علب السجائر بعد تفعيل الباركود من عدمه، موضحا أن الزيادة تتم وفقا لقرارات الدولة فِيْ حال حدوث زيادة فِيْ أسعار علب السجائر. الضرائب.

وكشف رئيس شعبة التبغ عَنّْ بدء تفعيل نظام الباركود على علبة السجائر ابتداء من أول يوليو قائلا “القرار جاء لحماية المستهلك ومنع التلاعب بالأسعار من قبل التجار والموزعين. . ”

وأوضح أن تطبيق الباركود سيكون متاحًا على جميع هُواتف Android و iPhone حتى يتمكن أي هاتف من فتح باركود QR من خلاله.

وأوضح إمبابي فِيْ تصريحاته أن سبب وضع أسعار السجائر على عبوات السجائر هُو منع التلاعب بالأسعار ومنع الموزعين من احتكار السجائر وبيعها بأسعار مختلفة أو أعلى من السعر الأصلي للسجائر فِيْ مصر.

وتوقع إمبابي ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة خلال شهر يوليو الجاري بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد.

وقال المهندس هاني أمان رئيس شركة الشرقية للتبغ، الشركة الحكومية التي استحوذت على السوق المحلي، إنه سيتم دراسة أي زيادة فِيْ الأسعار بعَنّْاية قبل تنفِيْذها.

قررت الشركة الشرقية للتبغ فِيْ مارس الماضي زيادة 10 أنواع من السجائر لتنفِيْذ قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2022.

أسعار السجائر

وكانت آخر زيادة فِيْ أسعار السجائر هذا العام فِيْ شهر مارس الماضي، حيث كانت الأسعار على النحو التالي

ارتفع سعر بيع السجائر للمستهلك من 11 جنيهاً إلَّى 11.5 جنيهاً بزيادة قدرها 50 قرشاً.

يتراوح سعر سجائر كليوباترا كينج سايز بين 17.5 جنيهًا و 18.5 جنيهًا بزيادة جنيه واحد.

تراوح سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين من 18 جنيهاً إلَّى 19 جنيهاً بزيادة 1 جنيهاً.

وارتفع سعر سجائر بوسطن من 18.5 جنيهًا إلَّى 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه واحد.

وتراوح سعر سجائر بلمونت بين 18.5 جنيهًا و 19.5 جنيهًا بزيادة جنيه واحد.

تراوح سعر سجائر كليوباترا بوكس ​​من 19 جنيهاً إلَّى 20 جنيهاً بزيادة 1 جنيهاً.

تراوح سعر سجائر كليوباترا سوبر من 20 جنيهاً إلَّى 21 جنيهاً بزيادة جنيه واحد.

استقرت أسعار سجائر مونديال (أحمر – أزرق – فضي) عَنّْد 21 جنيهاً.

استقرت أسعار سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) عَنّْد 24 جنيهاً.

استقرت أسعار سجائر ماتوسيان سوبر عَنّْد 24 جنيها.

ارتفعت أسعار السجائر المستوردة فِيْ مصر نهاية شهر مايو الماضي، ومنها سجائر LM، بقيمة جنيه واحد، واستقرت أسعار سجائر مارلبورو وميريت بأنواعها. وبلغ سعر سجائر LM باللون الأحمر والأزرق والفضي 34 جنيهاً مقابل 33 جنيهاً، وبلغ سعر سجائر ميريت بأنواعها 49 جنيهاً، وسجائر ريد مارلبورو والذهبي 46 جنيهاً للصندوق، وسجائر مارلبورو بأنواعها جنيهاً مصرياً. 36.