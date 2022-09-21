أسعار السجائر فِيْ مصر.. الشرقية للدخان ترفع نوعين جديدين

رفعت الشركة الشرقية للتبغ أسعار السجائر فِيْ مصر لعدد من المنتجات بعد موافقة مجلس إدارتها.

كشفت الشركة الشرقية للتبغ، فِيْ إفصاح للبورصة المصرية، عَنّْ زيادة منتجات بال مال وفايسروي إلَّى 31 جنيها، علبة بها 20 سيجارة لكلا النوعين.

وقالت الشركة، إن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون التأمين الصحي الشامل.

أعلنت الشركة الشرقية للتبغ، مطلع الشهر الجاري، عَنّْ زيادة أسعار 10 أنواع من منتجاتها بقيمة جنيهِيْن.

أعلنت الشركة الشرقية، فِيْ الرابع من سبتمبر الجاري، عَنّْ زيادة أسعار 10 سجائر محلية لديها بقيمة جنيهِيْن.

وبرر رئيس الشركة هاني أمان أسباب ارتفاع أسعار السجائر وزيادتها بزيادة أسعار المواد الأولية بنسب وصلت إلَّى 70٪ إضافة إلَّى ارتفاع أسعار النقل والشحن.

أسعار السجائر

ارتفع سعر كليوباترا بوكس ​​10 “من 11 إلَّى حوالي 13 جنيها.

ارتفع سعر كليوباترا King Size من 17.50 جنيه إلَّى 20.50 جنيه

ارتفع سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين من 17 إلي 21 جنيها.

ارتفع سعر السجائر (بوسطن، بلمونت) من 18.50 إلَّى 22 جنيها

ارتفع سعر سجائر كليوباترا بوكس ​​(بيضاء، ألوان) من 18 جنيهاً من 22 جنيهاً

ارتفع سعر سجائر سوبر ستار من 19 إلي 23 جنيها.

تراوحت أسعار سجائر مونديال (حمراء، زرقاء، فضية) من 20 إلَّى 23 جنيهاً.

ارتفع سعر Mondial Switch (Blueberry، Menthol) من 23 إلَّى 24 جنيهاً

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيه.

وسجل ماتوسيان سوبر 24 جنيها.

ارتفاع أسعار السجائر الأجنبية

بعد أيام من قرار شركة إيسترن توباكو رفع أسعار السجائر، أعلنت شركة فِيْليب موريس، إحدى شركات السجائر الأجنبية فِيْ مصر، عَنّْ رفع أسعار السجائر بمقدار 3 جنيهات.

وجاءت أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة على النحو التالي

ريد مارلبورو 48 جنيهًا.

مارلبورو جولد 48 جنيها.

مارلبورو أرجواني ميكس لكل علبة 48 جنيها.

صنعت مارلبورو بأنواعها 38 جنيهاً.

LM الأحمر 35 جنيهًا.

LM الأزرق 35 جنيهًا.

الفضة LM 35 جنيهًا.

LM للأمام لكل صندوق 35 جنيها

قال إبراهِيْم إمبابي رئيس شعبة التبغ باتحاد الصناعات المصرية، إن كل زيادة فِيْ أسعار السجائر تؤدي إلَّى دخول نصف جنيه إلَّى خزينة الدولة، لافتاً إلَّى أن أسباب ارتفاع أسعار السجائر تعود إلَّى ارتفاع أسعار السجائر. تكاليف الإنتاج وارتفاع الدولار الجمركي، إضافة إلَّى عدد من العوامل المرتبطة بأزمة سلسلة التوريد.

استهلاك مصر للسجائر

يستهلك المصريون سجائر بقيمة 256 مليار جنيه سنويًا، بحسب بيانات شركة الشرقية للتبغ.