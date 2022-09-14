أسعار السكر فِيْ مصر.. “الاكتفاء الذاتي” يقلب السوق

تراجعت أسعار السكر فِيْ السوق المصري بنحو 600 جنيه للطن بعد سلسلة من الزيادات خلال الفترة الماضية.

كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، المهندس عبد المنعم خليل، عَنّْ تفاصيل تراجع أسعار السكر، قائلاً “بلغ الاكتفاء الذاتي من السكر فِيْ مصر 90٪”.

وأضاف أن مصر تعمل على زيادة المخزون، مؤكدًا أن أسعار السكر لن ترتفع مرة أخرى فِيْ الفترة المقبلة، خاصة وأن المحصول الجديد سيبدأ بعد 3 أشهر فقط.

وأشار إلَّى أن أسعار بعض السلع الأخرى فِيْ السوق المصري ستبدأ فِيْ الانخفاض ومنها الأرز والزيت مع زيادة المخزونات.

وأوضح أن بعض السلع ستشهد انخفاضا فِيْ أسعارها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلَّى أن أسعار الأرز شهدت انخفاضا خلال الفترة الحالية.

نسبة السكر

يبلغ سعر توريد السكر الذي تنفقه الحكومة المصرية على البطاقات التموينية 10.5 جنيهات. كشف وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90٪، ولا نستورد سوى 400 ألف طن سنويًا.

وأوضح المصيلحي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تفرز 4000 طن من السكر يوميا إلَّى 1500 متجر جملة لتزويد منافذ التبادل بالسلع الأساسية للمواطنين.

وتراجعت أسعار السكر اليوم بنحو 600 جنيه، ليصل سعر الطن إلَّى 13100 جنيه، فِيْما استقرت أسعار الجلوكوز عَنّْد 14300 جنيه للطن، واستقرت أسعار النشا الغذائي عَنّْد 14800 جنيه للطن.

بلغ سعر كيلو السكر للمستهلك المصري 13 جنيها.