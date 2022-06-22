أسعار السيارات المستعملة بالتقسيط مقدمة بخصومات هائلة من عبد اللطيف جميل

ارتفعت أسعار السيارات بكثرة في الآونة الأخيرة ، مما دفع الكثير من الناس إلى البحث عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة لهم. حرصت شركة عبد اللطيف جميل على توفير العديد من السيارات المستعملة من ماركات عالمية ذات سمات ومهارات مميزة ، ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم لكم مجموعة من السيارات بأسعار مميزة.

اسعار السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل

في السطور التالية نقدم لكم مجموعة من السيارات المستعملة مقدمة من شركة عبداللطيف جميل:

كامري GLE 2022 ، وتقع السيارة في مدينة الرياض ، ويبلغ سعر السيارة 91.425 ريال سعودي. كما توجد سيارة كيا بيجاس 2020 أوتوماتيكية في الرياض ، وتتوافر السيارة بقسط شهري يصل إلى 962 ريال سعودي. هناك أيضا تويوتا يارس Y 1.5 سيدان في الرياض ، متوفرة بقسط شهري 1.109 ريال سعودي. ويوجد ايضا تويوتا هيلوكس SGLX 2022 والسيارة متوفرة بسعر 125،925 ريال سعودي. كما تتوافر سيارة تويوتا راش GL 2022 ، وتتوافر السيارة بمنطقة جيزان ، والسيارة متوفرة بسعر 74.175 ريال سعودي. كما توجد سيارة تويوتا كورولا xli 2020 اتوماتيك في جيزان ، وتتوافر السيارة بقسط شهري 1.490 ريال.

المزيد من اسعار السيارات المستعملة من عبد اللطيف جميل